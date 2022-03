Stellantis Ventures: 300 milioni per le startup tecnologiche

Stellantis ha lanciato Stellantis Ventures, un fondo di venture capital con 300 milioni di euro annunciato il mese scorso come parte della sua strategia Dare Forward 2030. L’allocazione è destinata ad aiutare ad accelerare il lavoro delle startup tecnologiche per accelerare le trasformazioni nel settore automobilistico.

Stellantis lancia Stellantis Ventures per velocizzare l’innovazione tecnologica

Stellantis Ventures è un modo efficiente per supportare partnership e acquisizioni tecnologiche nelle fasi iniziali e successive, secondo l’azienda, che prevede di accelerare l’integrazione delle startup nell’azienda a pochi mesi invece che anni. Il lavoro è incentrato sulla sostenibilità, la competitività e la tecnologia di bordo, nonché il marketing, le vendite e la finanza dei veicoli.

L’azienda sta cercando di trovare risparmi sui costi per compensare i costi aggiuntivi dal 40 per cento al 50 per cento che i veicoli elettrici hanno rispetto alle loro controparti convenzionali. Vuole anche essere a zero emissioni nette di carbonio entro il 2038.

Stellantis si unisce ad altri nel settore che da anni hanno un’entità dedicata all’identificazione, allo sviluppo e alla collaborazione con aziende innovative. General Motors Ventures è stata lanciata nel 2010. Toyota Ventures è stata fondata nel 2017. Avere un fondo di rischio aiuta le aziende a tenere il passo con i progressi tecnologici, ha affermato Stephanie Brinley, principale analista automobilistico delle Americhe per IHS Markit Ltd.

Con il suo fondo di rischio, Stellantis è alla ricerca di vantaggi nella propulsione avanzata, nei trasporti e nei veicoli autonomi, nell’elettronica, nei materiali avanzati, nella connettività e nel software avanzato, nella produzione avanzata e nella catena di approvvigionamento, nella tecnologia di vendita e finanziaria, nella realtà virtuale e nei token non fungibili e nella sostenibilità.

“Identificheremo i migliori potenziali di avvio per accelerare il potenziale di innovazione nella nostra azienda”, ha affermato il CEO Carlos Tavares durante la presentazione dello Strategy Day. “Intendiamo essere un investitore strategico che mira ad adottare le loro tecnologie avanzate”.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: stop alla produzione a Tychy per la terza volta a marzo

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!