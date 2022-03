Stellantis: stop alla produzione a Tychy per la terza volta a marzo

Stellantis ha fatto sapere che la produzione presso lo stabilimento polacco di Tychy è stata di nuovo interrotta. Si tratta della terza volta che ciò succede nel mese di marzo. Le prime due pause sono state brevi: 1-2 marzo e 7-8 marzo. Ora invece i dipendenti della fabbrica del gruppo automobilistico dovranno aspettare una settimana per tornare al lavoro.

Stellantis: terzo stop alla produzione nello stabilimento di Tychy in Polonia

Ciò è dovuto alla disponibilità molto limitata di semiconduttori e componenti elettronici utilizzati nel processo produttivo. I problemi di approvvigionamento sono iniziati con la pandemia di coronavirus. La scarsa disponibilità di alcuni beni ha colpito molti settori, compreso quello automobilistico. A Tychy, pause di lavoro simili si sono già verificate più volte, inclusa la scorsa estate.

Come sostiene Rafał Grzaniecki, portavoce di FCA Poland, se questa settimana sarà possibile confermare nuove consegne di componenti, è possibile che lunedì 21 marzo le persone tornino al lavoro.

“Le persone che lavorano in fabbrica non devono preoccuparsi del proprio lavoro. Abbiamo due meccanismi di sicurezza. Se è possibile, vengono utilizzate le ferie in sospeso. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare questa opzione e le persone siano pronte a lavorare, paghiamo i tempi di fermo, l’equivalente di circa l’80 per cento della retribuzione”, ha spiegato.

Sebbene i problemi con le forniture durino da diversi mesi, a Tychy c’è un moderato ottimismo. I problemi con la disponibilità di componenti e semiconduttori non diventeranno una nuova realtà post-pandemia.

“Prevediamo che la situazione sui mercati alla fine si stabilizzerà, ma probabilmente non ancora nei prossimi mesi. Per garantire la regolarità delle consegne, sono necessarie modifiche nell’intero complesso processo.” Ricordiamo che a Tychy da fine anno dovrebbe partire la produzione di Jeep B-SUV a cui seguiranno nel 2023 Fiat Panda SUV e Alfa Romeo Brennero.

Ti potrebbe interessare: Geotab e Free2Move sviluppano una soluzione telematica integrata per i veicoli Stellantis

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!