Fiat Tipo SUV: potrebbe essere così [RENDER]

Ormai da tempo tengono banco le voci sul futuro della Fiat tipo. Difatti, anche se gli appassionati lo desidererebbero molto, non è così scontato che una seconda generazione uscirà sul mercato. Da mesi si ipotizza la sostituzione con un SUV, in grado di condurre la Casa automobilistica del Lingotto in un comparto particolarmente redditizio. Se così fosse, l’esemplare destinato a uscire dalle catene di montaggio costituirebbe uno dei fiori all’occhiello della proposta. In tal senso, nelle scorse ore è arrivata dalla penisola iberica una suggestiva immagine inerente al presunto Fiat Tipo SUV.

Fiat Tipo SUV pensata con le linee ispirate alla concept car Centoventi

Cosa bisogna allora aspettarsi dai prossimi mesi o anni? Prova a darsi una risposta concreta il sito Motor.es. La redazione giornalistica della testata online ha cercato di immaginare come potrebbe presentarsi il design definitivo del Fiat Tipo Suv.

Osservando l’immagine condivisa in questo articolo emerge in maniera piuttosto nitida che la vettura di ispirazione, secondo almeno le previsioni dell’autore, sarà la Fiat Centoventi.

Parliamo della concept car svelata ai visitatori in occasione del Salone di Ginevra andato in scena in 2019. Senz’altro la cosa avrebbe senso, sicché lo stesso amministratore delegato di Fiat, Olivier Francois, ha di recente comunicato che proprio da tale concept deriverà una famiglia vera e propria di veicoli, destinati a occupare i segmenti B e C. Che poi ciò corrisponderà al Fiat Tipo SUV è comunque ancora da dimostrare. Per il momento rimane giusto un’idea vagliata dal portale specializzato.

Attualmente risulta comunque abbastanza complicato azzardare ipotesi sulla estetica del modello. Secondo le voci più ricorrenti avrà una lunghezza pari a 4,5 m e nelle concessionarie dovrebbe disporre di alimentazione al 100 per centro elettrica, poiché il mezzo approderà quando il marchio piemontese avrà quasi completato la transizione ecologica.

Comunque, il tempo sarà, come al solito, rivelatore. Vedremo tra qualche mese sì lo scenario paventato avrà davvero luogo.

