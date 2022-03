Stellantis richiama più di 370 mila auto negli USA

Arrivano novità importanti dagli USA per quanto riguarda alcuni marchi del gruppo Stellantis. Infatti nelle scorse ore è trapelata la notizia che Dodge e Ram stanno richiamando più di 370 mila veicoli perché le loro spie di controllo elettronico della stabilità (ESC) potrebbero non accendersi anche se il sistema ESC non funziona correttamente.

Stellantis: negli USA richiamo per 370 mila veicoli Dodge e Ram a causa di un problema alla spia dell’ESC

Secondo quanto comunicato da Stellantis, sono inclusi nel richiamo tutti i SUV Dodge Durango del 2021-2022, i pickup Ram 2500 del 2019-2022 e i pickup Ram 3500 del 2019-2022 con una valutazione del peso lordo del veicolo (GVWR) inferiore a 10.000 libbre.

I veicoli sono stati richiamati perché non conformi alle norme federali di sicurezza dei veicoli a motore, che richiedono ai veicoli dotati di ESC di avere una spia funzionante che indichi quando il sistema non funziona. Il problema è dovuto a un problema software all’interno dei moduli del sistema di frenata antibloccaggio (ABS) dei veicoli e richiederà ai concessionari di eseguire un aggiornamento software.

L’ESC è una tecnologia che impedisce ai veicoli di sbandare in curva utilizzando i freni in modo selettivo e automatico. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) afferma che la funzione può prevenire la maggior parte degli incidenti con ribaltamento, salvando vite e prevenendo di conseguenza lesioni. Tuttavia, se un conducente non è a conoscenza del malfunzionamento dell’ESC del proprio veicolo, potrebbe potenzialmente causare un incidente.

Stellantis contatterà i proprietari dei pickup e dei SUV interessati per posta a partire dal 29 aprile 2022. I proprietari possono anche contattare Stellantis al numero 800-853-1403. Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno ulteriori novità o aggiornamenti a proposito di questo richiamo che interessa oltre 370 mila unità di Dodge e Ram in Nord America.

