Alfa Romeo inaugura decimo punto vendita in Messico

Alfa Romeo ha inaugurato nelle scorse ore uno spazio esclusivo per i suoi clienti a Monterrey in Messico nei locali di Car One Country. Si tratta di uno spazio di 179 metri quadrati per esporre i veicoli di fascia alta che compongono il portafoglio del marchio: Alfa Romeo Giulia, Stelvio e presto anche Tonale.

Aperta la decima concessionaria di Alfa Romeo in Messico

Il moderno punto vendita integra la raffinatezza e l’eleganza Premium che contraddistinguono il marchio Alfa Romeo, con un concept architettonico che permette di esporre la gamma di prodotti in un ambiente di lusso e sportività, in perfetto allineamento con i valori di l’azienda italiana.

Car One Country diventa così un alleato strategico per le operazioni di vendita del marchio del Biscione nel nord del Paese. La concessionaria è situata in Av. Eugenio Garza Sada Sur, colonia las Brisas # 3890, Monterrey.

Con questo nuovo showroom, la rete dei distributori dello storico marchio milanese in Messico si compone di 10 punti vendita, strategicamente distribuiti nelle principali città del Paese.

Jesús Gallo, Direttore del marchio Alfa Romeo in Messico ha dichiarato in proposito: “L’apertura di questo nuovo punto vendita è un riflesso delle buone performance che il brand ha avuto nel Paese e che offrirà ai nostri clienti un’esperienza unica, grazie all’utilizzo di strumenti digitali innovativi, oltre che a personale altamente qualificato.”

“La nostra gamma di prodotti è composta da Giulia e Stelvio, due modelli che, sin dal loro lancio, hanno ricevuto vari riconoscimenti in tutto il mondo grazie al loro design eccezionale, alla guida entusiasmante, oltre che per l’offerta dei massimi livelli di qualità. Allo stesso modo, ci stiamo preparando ad accogliere la nuovissima Alfa Romeo Tonale, il primo veicolo del marchio con tecnologia ibrida plug-in e sofisticati componenti di connettività”.

