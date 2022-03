Stellantis: un suo dirigente acquista la casa più costosa di Detroit

Mark Stewart, chief operating officer di Stellantis in Nord America, e Antonio Gamez Galaz hanno acquisito la Fisher Mansion per 4,9 milioni di dollari. Si tratta dell’acquisto più costoso di una casa a Detroit. L’acquisto è avvenuto da Dan Ammann, un ex dirigente della General Motors Co. e CEO della sua società di veicoli autonomi, Cruise.

Mark Stewart, è un nome noto all’interno del gruppo automobilistico. Egli supervisiona le attività del gruppo Stellantis in Nord America e riporta direttamente al CEO Carlos Tavares. È entrato a far parte del predecessore di Stellantis, Fiat Chrysler Automobiles, nel dicembre 2018 dopo aver lavorato presso Amazon.com Inc. e il fornitore tedesco ZF Group. Ha conseguito una laurea in ingegneria presso la Vanderbilt University e un Master in Business Administration presso l’Università del Tennessee, Knoxville.

Stewart è stato anche un leader nella negoziazione dell’espansione da 1,6 miliardi di dollari di un complesso di produzione di motori sul lato est di Detroit nello stabilimento di Mack Assembly che ha iniziato a costruire il SUV a tre file Jeep Grand Cherokee lo scorso anno. Il progetto ha creato 3.850 nuovi posti di lavoro principalmente per i cittadini di Detroit, anche se gli odori nauseabondi provenienti dell’impianto hanno causato nei mesi scorsi l’ira degli abitanti delle zone limitrofe alla fabbrica.

Alfred Fisher, uno dei proprietari della Fisher Body Co. che produceva carrozzerie, e sua moglie, Alma, nel 1926 costruirono la villa nel 1771 a Balmoral Dr. In comunicato è stato annunciato che “Il COO di Stellantis North America Mark Stewart e Antonio Gamez Galaz sono orgogliosi di essere i nuovi proprietari della storica Fisher Mansion a Palmer Woods.”

