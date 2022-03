Stellantis: in dirittura di arrivo la Gigafactory di Termoli

Oggi giornata importante a proposito di Stellantis. Infatti poco fa dai sindacati è arrivata la notizia che l’annuncio per la nuova Gigafactory del gruppo automobilistico in Italia a Termoli è ormai in dirittura di arrivo. A quanto pare manca ormai pochissimo prima dell’annuncio ufficiale.

Già da tempo è sorta una trattativa tra il governo italiano e i dirigenti del gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe per costruire in Italia la terza Gigafactory del gruppo dopo quelle di Douvrin in Francia e di Kaiserslautern in Germania.

Gigafactory Termoli: sembra sempre più vicino la sigla dell’accordo tra governo e Stellantis

Anche altri paesi come la Spagna si erano detti molto interessati ad ospitare la nuova Gigafactory ma alla fine il CEO Carlos Tavares ha deciso di puntare sull’Italia ed in particolare su Termoli che così ha il futuro assicurato dopo i dubbi e le incertezze degli ultimi anni. Non solo Termoli, sempre oggi i sindacati hanno avuto rassicurazioni sugli altri stabilimenti del gruppo in Italia.

Per quanto riguarda Pomigliano si è garantita la piena occupazione dello stabilimento con la conferma che Fiat Panda continuerà ad essere prodotta fino al 2026. Per il resto confermato che Cassino sarà la casa di Alfa Romeo e che Mirafiori oltre alla Fiat 500 produrrà quasi tutte le auto di Maserati. A Modena sarà realizzata la MC20 e a Melfi continueranno per il momento ad essere prodotte la Jeep Renegade, la Fiat 500X e la Jeep Compass elettrificate.

Nonostante qualche bacchettata in passato da parte di Carlos Tavares, il CEO di Stellantis non ha mai nascosto di voler puntare sull’Italia che molto probabilmente diventerà il centro nevralgico della produzione delle auto premium del gruppo.

