Stellantis e sindacati: “presentazione di un nuovo furgone”

Quella di domani sarà una giornata molto importante per i sindacati. Difatti, in un incontro organizzato da tempo, avranno modo di confrontarsi le OO.SS., Stellantis e il Mise, ovvero il ministero dello Sviluppo Economico. In attesa di scoprire quali risposte fornirà il colosso industriale diretto da Carlos Tavares, la divisione di Chieti della Fiom Cgil pubblica un comunicato, dove esprime le proprie sensazioni in vista dell’appuntamento.

Stellantis, Fiom Cgil Chieti: l’appello a ridosso dell’incontro

La Fiom Cgil di Chieti – apprendiamo dalla nota – ha precise necessità riguardo alla prossima tavola rotonda. Per la precisione, il gruppo si attende il riconoscimento degli sforzi, delle professionalità e dei sacrifici sostenuti in questi anni dai lavoratrici e dalle lavatrici della Sevel e dell’indotto.

Secondo l’associazione su Stellantis grava l’onere di illustrare gli investimenti che permetterebbero di realizzare il nuovo furgone, capitalizzando le opportunità concesse dalle nuove soluzioni tecnologiche. Per la Fiom Cgil Chieti, in Val di Sangro, è necessario costruire un furgone elettrico, senza accampare scuse né tanto meno rimandare ulteriormente ogni discorso. Ciò servirà a cogliere le prospettive illustrate da Stellantis nel Piano Industriale del 1° marzo 2022, denominato Dare Forward 2030.

Riflessione sulle prossime generazioni

Sarà fondamentale riflettere sulle prossime generazioni di veicoli commerciali sia elettrici sia Fuel Cell, puntando nello specifico sull’idrogeno e destinando fondi pure su tale tecnologia. Malgrado l’elettrico rappresenti la soluzione del futuro, andrebbero vagliate pure delle alternative e l’idrogeno costituirebbe l’idea più allettante.

Questo è quanto si aspettano dal meeting del 10 marzo 2022 e lo considerano il minimo per rendere merito al personale di Stellantis del territorio e della Regione, che hanno profuso sforzi nel corso di 41 anni. Dalla riunione le parti esprimeranno le rispettive posizioni in merito, di certo Fiom Cgil Chieti è abbastanza chiara già da adesso. Bisognerà stabilire se i vertici aziendali la penseranno nella stessa maniera e accoglieranno la domanda. Ancora qualche ora ed emergeranno le idee di ciascuno degli attori chiamati in causa.

