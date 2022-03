Onto ordina 700 auto elettriche di Stellantis per la sua flotta

Arrivano interessanti novità dal regno Unito per il gruppo Stellantis. Infatti nelle scorse ore si è saputo che il servizio di abbonamento per auto elettriche britannico Onto ha ordinato altre 700 auto elettriche per la sua flotta. Le vetture in questione sono 700 Corsa-e e Mokka-e di Vauxhall, il marchio inglese del gruppo nato dalla fusione di FCA e PSA. Queste auto dunque ora possono essere prenotate tramite Onto.

Onto ordina 700 Corsa-e e Mokka-e a Stellantis nel Regno Unito per il suo servizio

Stellantis ha dichiarato che la consegna di Corsa-e e Mokka-e è prevista per i mesi di marzo e di aprile. Onto ha scelto i modelli con allestimento ‘Elite Premium’ con cerchi da 17 pollici bicolore, tetto nero e, nel caso della Corsa-e, fari a matrice di LED. All’interno, entrambi i modelli hanno un touchscreen da dieci pollici e caratteristiche notevoli come volante riscaldato, sedili anteriori riscaldati e sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Onto offre la Corsa-e da £ 549 al mese e la Mokka-e da £ 579, l’equivalente rispettivamente di 658 e 695 euro.

Onto è stata fondata nel 2017 e da allora ha aggiunto un’intera gamma di veicoli elettrici alla sua flotta in abbonamento, inclusi alcuni modelli gemelli alle due Vauxhall come Peugeot e-208, e-2008, DS3 Crossback E-Tense e anche Citroën ë-C4. Tutti i modelli si basano sul noto gruppo propulsore da 100 kW e su una batteria da 50 kWh che può essere caricata all’80 per cento in 30 minuti. Paul Willcox, amministratore delegato di Vauxhall si è dichiarato estremamente contento di questa novità per la sua azienda.

Vauxhall, al pari di Opel sua gemella, ha affermato nei giorni scorsi che offrirà una variante elettrificata su tutta la sua gamma di modelli entro il 2024 e venderà auto elettriche e furgoni solo entro il 2028, sette anni prima della scadenza imposta dal governo del Regno Unito.

Proprio la scorsa settimana, Stellantis, ha nuovamente ribadito le sue ambizioni elettriche, quando ha presentato il suo piano strategico per il prossimo decennio “Dare Forward 2030”. Ricordiamo infine che entro la fine del 2030, il 100 per cento delle sue vendite in Europa e il 50% delle sue vendite negli Stati Uniti saranno veicoli puramente elettrici.

