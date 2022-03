Stellantis guida le vendite in Sud America nel 2022

Nei primi due mesi del 2022, il gruppo Stellantis ha aumentato la sua quota nel mercato automobilistico e commerciale leggero in Sud America, assicurandosi la leadership nella regione. Le vendite dell’azienda guidata a livello globale dal CEO Carlos Tavares nei primi due mesi hanno superato quota 121 mila unità, pari al 24,5 per cento del mercato sudamericano del periodo, a fronte di una quota del 22,3 per cento di gennaio e febbraio dell’anno precedente, con un incremento di 2,2 punti percentuali.

Stellantis domina in America latina dopo i primi due mesi del 2022

Stellantis guida i tre maggiori mercati della regione. Le vendite nel bimestre sono state di 80.679 unità in Brasile, con una quota del 33,9 per cento, sono cresciute a 27.425 unità in Argentina, con una quota di mercato del 40,1 per cento, e 9.382 veicoli in Cile, corrispondenti al 13,6 per cento di quel mercato.

Il marchio Fiat continua ad essere quello con i risultati migliori di tutto il gruppo Stellantis, guidando il mercato brasiliano da 14 mesi consecutivi e accumulando 49.713 unità vendute nel trimestre e una quota di mercato del 20,9 per cento. Il marchio si distingue anche con 13.275 veicoli venduti in Argentina pari al 19,4 per cento di quota di mercato e un totale di 63.587 unità in Sud America. Questo dato rappresenta il 12,8 per cento delle vendite nella regione.

Avanzano nel mercato sudamericano anche i marchi Jeep (23.300 unità e 4,7 per cento di quota), Peugeot (21.100 unità e 4,3 per cento), Citroën (10.000 e 2 per cento) e Ram (1,8mila e 0,4 per cento). In Brasile, per l’anno, i marchi stanno guadagnando quote di mercato. Jeep ha aggiunto 19.707 unità e una quota di mercato dell’8,3 per cento, mentre Peugeot è salita a 6.675 veicoli e il 2,8 per cento, Citroën ha registrato 4.267 unità e l’1,8 per cento e Ram ha registrato 302 veicoli (0,1 per cento).

Insomma sicuramente un inizio di anno molto positivo per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe che spera di migliorare ulteriormente nel corso dei prossimi mesi. Questo grazie in particolare a numerosi lanci che avverranno nel corso dei prossimi mesi come ad esempio la nuova Citroen C3 che debutterà in Brasile ad aprile, i restyling di Fiat Argo e Cronos e Ram 3500. Senza dimenticare il nuovo SUV Coupè Fiat fastback che vedremo entro fine anno.

