Mirafiori, Lo Russo: “Sarà ancora un tassello fondamentale”

L’istituzione del gruppo Stellantis ha aperto la strada a tante opportunità e, al tempo stesso, creato tanti nuovi dubbi. In particolare, ci si interroga su quali siano le prospettive del conglomerato lungo la nostra penisola, nello specifico a Torino. Il sindaco del capoluogo piemontese, Stefano Lo Russo, in visita presso lo stabilimento Mirafiori il 3 marzo scorso, ha espresso ottimismo circa il futuro. E annunciato un incontro, dove, oltre al primo cittadino, parteciperanno il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’amministratore delegato del conglomerato italo francese, Carlos Tavares. La riunione permetterà di confrontarsi sugli sviluppi dell’industria a livello locale.

A Mirafiori sarà riservata l’intera produzione della 500 elettrica e di Maserati

Hanno avuto la comunicazione che a Mirafiori verrà localizzata l’intera produzione della 500 elettrica e di Maserati. La struttura è e sarà un tassello fondamentale nella loro vocazione industriale e manifatturiera, ha spiegato Lo Russo. Prima di invitare a una riflessione su quali possano essere gli strumenti a supporto della transizione ecologica.

La rinascita del centro di Mirafiori passa pure dal comparto di lusso, mediante i modelli Maserati. Oltre a Ghibli, Quattroporte e Levante, nel medesimo impianto vedranno la luce le Gran Turismo e Gran Cabrio.

Risale agli scorsi giorni l’annuncio di Tavares riguardo al piano Dare Forward 2030. Come riferisce il Sole 24 ore, la strategia prevede l’incremento di valore per gli stakeholder e l’obiettivo di raggiungere entro il 2038 le zero emissioni. Si punta allo sviluppo della mobilità elettrica, più esattamente è prevista la vendita del 100 per cento di veicoli alla spina nel Vecchio Continente e della metà negli USA entro la fine del decennio.

Durante la presentazione del progetto, Tavares non è entrato nel dettaglio sulle prospettive di ciascuno stabilimento. Le dichiarazioni di Lo Russo confermano le voci già trapelate in precedenza. Per maggiori delucidazioni occorrerà attendere il meeting tra il presidente Cirio, il CEO di Stellantis e il primo cittadino di Torino.

