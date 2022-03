Automotoretrò 2022: programma e informazioni

Gli appassionati di auto storiche sono pronti a vivere la magia di Automotoretrò 2022, evento dedicato agli amati del motorismo classico, abbinato ad Automotoracing, per i patiti delle alte prestazioni. Spazio anche per l’ecologia, con AutomotoGreenFuture, che focalizzerà le sue attenzioni sulla mobilità sostenibile, vista come nuova frontiera del trasporto. Il rendez-vous è fissato per giovedì 28 aprile, quando la manifestazione prenderà le mosse, per concedersi al piacere degli appassionati fino a domenica 1 maggio 2022.

Automotoretrò celebra quest’anno la trentanovesima edizione. Sarà ancora una volta il Lingotto di Torino ad accogliere gli spazi espositivi, offrendo al suo interno un vasto assortimento di attrazioni, fatto di auto d’epoca piene di fascino. Accanto a queste ci saranno le moto vintage, le performance cars ed altro ancora.

Negli stand scorreranno, come in un film, le vetture che hanno fatto la storia del design automobilistico del secolo scorso. Autentici gioielli dell’estro creativo, che suscitano grande presa emotiva anche nei confronti di quanti vivono con distacco l’universo dell’auto. Si profila un’edizione densa di fascino, che animerà in modo coinvolgente gli oltre 90.000 metri quadri del centro fieristico torinese. Gli ingredienti per una manifestazione di successo ci sono tutti.

Kermesse imperdibile

Al momento, Automotoretrò sembra l’unica rassegna salonistica dedicata alle auto rimasta nella capitale italiana delle quattro ruote. I visitatori potranno vivere, fra l’altro, un rapporto diretto con gli “artigiani del restauro”, veri e propri artisti in grado di portare a nuova vita anche un ammasso di ruggine dimenticato da decenni in un capannone.

L’evento piemontese saprà toccare le giuste corde emotive di quanti sono già coinvolti nel motorismo d’epoca e di quanti pensano di tuffarsi in futuro in questo mondo pieno di emozioni, oggi sempre più rare in un comporto automotive votato all’elettrificazione di massa. Si profila, quindi, un appuntamento immancabile per gli appassionati delle quattro ruote.

Automotoretrò propone dal 1983 una selezione dei migliori gioielli del passato a due e quattro ruote. L’evento si abbina ad Automotoracing, per gli amanti delle corse e delle alte prestazioni. Attesi molti espositori, con modelli firmati dai nomi storici dell’automobilismo internazionale, per la gioia del pubblico, che potrà muoversi fra diverse aree dedicate alle vetture classiche, al modellismo, all’editoria, ai ricambi, all’automobilia e ad altro ancora. Un vero e proprio tuffo nelle emozioni, dettate soprattutto dalle auto storiche in vetrina, grandi regine della kermesse piemontese.

Automotoretrò 2022: informazioni utili

Orari di apertura di Automotoretrò e Automotoracing:

Giovedì 28 aprile: dalle ore 15:00 alle ore 20:00

Venerdì 29 aprile: dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Sabato 30 aprile: dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Domenica 1 maggio: dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Automotoretrò ha sede nel polo fieristico torinese Lingotto Fiere, facilmente raggiungibile sia con i trasporti pubblici, sia in auto.

Luogo e contatti:

LINGOTTO FIERE

Via Nizza 294

10126 Torino

Italia

Telefono

+39 011.350.936

Mail

info@automotoretro.it

info@automotoracing.it

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!