Stellantis vende parte del Lingotto

Una parte del palazzo del Lingotto di Torino è stata appena ceduta dal gruppo Stellantis per ridurre i costi immobiliari. Il nuovo inquilino del Lingotto è la società di software Reply, a meno che le autorità non annullino l’operazione per il significato storico dell’edificio. Stellantis manterrà la proprietà della vecchia fabbrica, che attualmente è un centro commerciale, del circuito ovale sul tetto e del museo Casa 500, tra le altre strutture.

Lingotto: Stellantis cede 20 mila metri quadrati di uffici

Quello che Stellantis ha venduto sono 20.000 mq di uffici. Parzialmente sdoganato a partire dal 2020, il restante personale è stato trasferito nel vicino stabilimento di Mirafiori. Anche l’intera produzione di veicoli è stata trasferita lì ai suoi tempi, 40 anni fa. L’edificio è servito come impianto di produzione e quartier generale della Fiat dal 1923 al 1939. È stato inoltre utilizzato dal Gruppo Fiat dal 1998 al 2020.

Di recente Stellantis ha adottato varie misure per ridimensionare i suoi effettivi beni immobili. Nel 2017 PSA si è trasferita dalla sua storica sede di Parigi vicino all’Arco di Trionfo nel sobborgo di Rueil-Malmaison. Tre anni dopo, PSA ha decentralizzato ulteriormente, trasferendo alti dirigenti e altri dipendenti al suo centro tecnico di Velizy nel centro ovest di Parigi e altri al suo complesso produttivo a Poissy, inoltre a ovest di Parigi.

Il gruppo Stellantis vuole anche ridurre i suoi siti non di produzione nell’area di Parigi a 3 da 5, ha affermato un portavoce. In particolare si dice che i siti di Satory e Trappes sono tra quelli che hanno le maggiori probabilità di chiudere. Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha affermato invece di non avere in programma di abbandonare la sua sede negli Stati Uniti ad Auburn Hills, nel Michigan.

Ti potrebbe interessare: Il Lingotto cambia faccia e la pista sul tetto diventa un’oasi verde