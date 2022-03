Stellantis: 9 nuove auto in Corea nel 2022

Stellantis è molto attiva anche in Asia. Il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares ha in programma di lanciare nove nuove auto in Corea del SUD quest’anno, concentrandosi sui suoi marchi Jeep, Peugeot e DS. Questi piani sono stati annunciati lunedì da Jake Aumann, amministratore delegato di Stellantis Korea, durante una conferenza stampa online sulla strategia aziendale. Come sappiamo la società è una joint venture 50:50 costituita lo scorso anno dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e del gruppo automobilistico francese PSA.

9 nuove auto per Stellantis in Corea del Sud nel 2022

Stellantis ha un totale di 14 marchi tra cui Jeep, Maserati, Peugeot, Chrysler e DS. “Abbiamo valutato tutti i nostri marchi e preso la decisione strategica di continuare con Peugeot, DS e Jeep”, ha detto Aumann ai giornalisti. “Questi marchi iconici hanno una forte storia in Corea. Peugeot, è qui da un po’ di tempo, e per quanto riguarda Jeep, abbiamo appena battuto il record di vendite annuali.

Riteniamo che combinando le operazioni saremo in grado di sviluppare sinergie”. Sono in arrivo cinque Jeep, due Peugeot e due DS, tra cui Jeep Renegade, la nuova Jeep Grand Cherokee, la Peugeot 308 hatchback e il SUV DS Crossback 7. Stellantis Korea punta a vendere oltre 10.000 auto del marchio Jeep in Corea quest’anno.

Stellantis sta anche cercando di rafforzare il proprio servizio clienti. Jeep ha 18 showroom e centri di assistenza in Corea, che aumenteranno a 30 entro la fine del 2024. Peugeot e DS ne avranno 20 ciascuno entro il 2024. Il primo SUV puro elettrico di Jeep sarà introdotto in Corea il prossimo anno, anche se la data non è stata per il momento anticipata.

Alla domanda se la società intendesse portare nuovi marchi nel mercato coreano, Aumann ha affermato che la società “per ora continuerà a mantenere una forte attenzione su Jeep, Peugeot e DS”, ma “valuterà le opportunità per portare auto e pickcup che soddisfino ‘ desideri e bisogni” dei clienti coreani. Attualmente, Stellantis vende quattro marchi in Corea: Jeep, Peugeot, DS e Citroen.

