Stellantis: Tavares ha cambiato idea sull’elettrico?

Carlos Tavares ha davvero cambiato idea sulle auto elettriche? Il CEO di Stellantis ha criticato l’elettrificazione diffusa, definendola una tecnologia scelta dai politici, non dall’industria. Ma la scorsa settimana, Stellantis ha affermato di ambire a vendere in Europa solo esemplari a batteria entro la fine del decennio.

Stellantis, Tavares: alle parole non corrispondono i fatti

Tavares ha avanzato argomentazioni convincenti contro l’accelerazione della produzione di veicoli con la spina. Essi sono dal 40 al 50% più cari da costruire rispetto a quelli alimentati da motori a combustione interna, ha affermato il CEO, una somma che Stellantis non può assorbire completamente a prezzi competitivi.

In alternativa, trasferire tali costi sui clienti spingerà milioni di persone verso l’usato. Stellantis ha cercato di anticipare le spese più elevate spostando gran parte dell’onere sui suoi fornitori, per una mossa contestabile. Ma Tavares non ha sbagliato nel momento di affermare che il vero nodo della questione è l’elettrificazione stessa: laddove ci si lasciasse sfuggire la situazione di mano, i risultati rischiano di essere devastanti, commenta Automotive News Europe.

Eppure, i Governi di tutto il mondo mirano a vietare l’uso o la vendita di esemplari a benzina senza riguardo, in termini di tempistiche, per gli operatori del settore. I legislatori hanno fissato obiettivi ambiziosi per combattere i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni nell’ambiente. Propositi legittimi e, naturalmente, l’industria automobilistica reciterà un ruolo attivo nella transizione ecologica.

L’influenza dei legislatori

Ma se il prezzo di pareggio per un’auto entry-level diventa di 40 mila euro, il rischio è che milioni di lavoratori in fabbrica debba cercarsi una nuova occupazione. Tavares ha plasmato un piano aziendale apparentemente in linea con le direttive dei normatori e le speranze degli investitori più che delle sue logiche osservazioni. Non è poi così strano assistere a pieni adattati sulla base del mercato. Ma almeno fin qui la strategia di Stellantis è quella di diventare un gigante nel comparto EV.