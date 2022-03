Stellantis: in Brasile lancerà 23 nuovi veicoli entro il 2025

Stellantis ha presentato ieri in Brasile il suo piano di lancio valido fino al 2025 che anticipa l’arrivo di 23 nuovi veicoli, tra quelli prodotti a livello locale e quelli importati. Di questo totale, sette modelli avranno un propulsore ibrido e almeno uno di questi disporrà di un motore a etanolo abbinato alla tecnologia elettrica. La conferma è stata data da Antonio Filosa, presidente di Stellantis Sud America.

Il dirigente ha dichiarato che la nuova soluzione di etanolo sarebbe specifica per il mercato brasiliano ed è una tecnologia molto competitiva per questo mercato e coerente con gli obiettivi di emissione stabiliti dal governo.

Stellantis: Antonio Filosa rivela le novità che arriveranno nei prossimi anni in Brasile

Non avrebbe senso creare una rete per i veicoli elettrici e ignorare la diffusione e l’interessamento che c’è attorno all’etanolo, ha affermato Filosa. Il gruppo automobilistico italo-francese prevede ritmi diversi per l’adozione di nuovi tipi di propulsori nei suoi mercati chiave.

In Sud America, Africa e Medio Oriente, l’arrivo delle auto elettriche Stellantis richiederà un po’ di tempo rispetto ad Asia, Nord America ed Europa, almeno cinque o sei anni. Filosa indica il costo di produzione delle batterie come uno dei problemi principali che giustificano questo gap nei mercati emergenti, che secondo lui non offrono ancora le dimensioni tali da rendere possibile un’operazione commerciale.

D’altra parte, in Brasile nello specifico, l’elettrificazione dovrebbe arrivare un po’ prima a causa degli studi in corso sull’applicazione dell’etanolo nei modelli ibridi. In merito a ciò, Antonio Filosa sostiene che l’etanolo permette di raggiungere i livelli di emissioni simili a quelli di un veicolo 100% elettrico, in modo che, entro il 2025, l’azienda può proporre un prodotto con queste caratteristiche in Brasile.

Le novità attese sono di Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram

I lanci previsti coinvolgono tutti i brand dell’azienda attivi nel grande paese sudamericano: Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram. Ma non sono da escludere modelli di brand ancora sconosciuti nel mercato sudamericano. Infatti, bisogna considerare che Stellantis comprende ben 14 marchi automobilistici in seguito alla fusione tra FCA e PSA. Oltre ai nuovi modelli, il gruppo ha anche progettato di lanciare 28 restyling di veicoli già disponibili all’acquisto.

Le vendite del gruppo in Sud America lo scorso anno sono state di 830.000 unità, circa il 13% del totale venduto dall’azienda in tutto il mondo nel periodo (6,1 milioni di unità). Il Brasile ha rappresentato il 7% del fatturato globale di Stellantis, che ha raggiunto i 10,7 miliardi di euro.

In Brasile, il gruppo automobilistico ha chiuso il 2021 con una quota di mercato del 33,9%, la più alta tra tutte le case automobilistiche operanti nel paese. Sono stati venduti complessivamente 80.600 veicoli, la maggior parte dei quali erano Fiat (49.700 esemplari). Anche Jeep, Peugeot, Citroën e Ram hanno registrato numeri molto interessanti.