Questione italiana della benzina, caso rarissimo nel mondo: a prescindere dal costo del carburante, da noi si pagano quasi € 29 di tasse su € 50 di pieno. Fra accise e IVA, ossia un’imposta del 22% sulle tasse. Visto il boom pauroso del prezzo della verde in questi giorni, la Fegica Cisl ha voluto mettere i puntini sulle “i”, evidenziando anche la totale estraneità dei benzinai al rincaro.

Tasse sulla benzina: due conti

La parte del leone la fa lo Stato con la percentuale di accise e IVA pari al 57,42% per la benza (€ 28,71) e gasolio 53,86% (€26,93) seguita dal costo internazionale del prodotto 33,24% (€ 16,62) per la benzina e 36,1% (€ 18,05) per il diesel.

Dopodiché, il Ricavo lordo industriale della verde che va ai petrolieri: per la benzina è del 7,41% (€ 3,73) mentre per il gasolio è pari all’8,01% (€ 4,05).

E ai gestori? Il ricavo (netto IVA) è dell’1,9% (€ 0,95) per la benzina e del 2% (€ 1,02) sul gasolio.

Risultato: quasi € 29 di tasse su € 50 di pieno di benzina. Questo, se la verde costa € 1,7 o € 2 al litro.

Va da sé che, più il prezzo della benza va su, più il Fisco incassa. Si tratta del ricavo in percentuale.

Messaggio agli automobilisti

La Fegica invita i gestori a stampare le locandine in cui tutto questo viene spiegato. E a mostrarle sugli impianti. A riprova che gli aumenti del prezzo poco hanno a che vedere con l’attività svolta dai gestori.

La situazione prezzi oggi

Intanto, con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso di nuovo in forte salita, si assiste a una serie di rialzi. Interventi verso l’alto generalizzati tra i 3 e i 5 centesimi si osservano anche sui prezzi raccomandati del Gpl.

In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,886 euro/litro (ieri 1,880), con i diversi marchi compresi tra 1,881 e 1,896 euro/litro (no logo 1,872). Il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 1,760 euro/litro (ieri 1,754) con le compagnie posizionate tra 1,759 e 1,768 euro/litro (no logo 1,753).