Stellantis: cosa dirà Tavares con il nuovo piano strategico?

Domani è una giornata fondamentale per il gruppo Stellantis. Come annunciato ufficialmente nei mesi scorsi infatti il gruppo automobilistico svelerà i suoi piani strategici per i prossimi anni. Sarà il numero uno della società nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA, l’amministratore delegato Carlos Tavares, a svelare il futuro del produttore di auto. Cresce ovviamente la curiosità di sapere cosa dirà esattamente l’amministratore delegato di Stellantis.

Domani parlerà Tavares: cresce l’attesa di conoscere tutte le novità

Sicuramente Tavares rivelerà novità importanti per quanto riguarda le gamme future dei suoi 14 brand. In Italia tutte le attenzioni sono rivolte a marchi importanti come Alfa Romeo, che nei prossimi anni dovrebbe rilanciarsi in grande stile, ma anche Fiat che dovrebbe dare origine ad una nuova famiglia di auto su base della concept Centoventi. Questo senza dimenticare le 3 auto con cui Lancia tornerà in Europa e le novità relative a Maserati.

Poi sicuramente si parlerà del futuro dei vari stabilimenti che il gruppo possiede in giro per il mondo. Anche in questo caso novità importanti dovrebbero riguardare le fabbriche italiane. In esse infatti saranno prodotti alcuni tra i modelli più importanti che nei prossimi anni arricchiranno le gamme dei marchi di Stellantis.

Poi si parlerà di come la società intende finalmente rilanciarsi in Cina dopo il miglioramento registrato nel 2021. Altro argomento sicuramente caldo sarà quello relativo al passaggio alla mobilità elettrica dei suoi marchi senza dimenticare le questioni legate al software su cui il gruppo punterà fortissimo nei prossimi anni come già anticipato nei mesi scorsi.

Insomma tanta carne al fuoco per una giornata che secondo alcuni potrebbe addirittura rivelarsi storica per il nuovo gruppo che si prepara ad essere una protagonista nel settore nel prossimo decennio.

Ti potrebbe interessare: Tavares: “Dobbiamo risparmiare il 10% all’anno per l’elettrificazione”