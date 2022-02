Stellantis: Tavares critica l’assenteismo dei dipendenti americani

Parlando durante una tavola rotonda con i media europei, il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha affermato che l’assenteismo nelle fabbriche statunitensi del suo gruppo supera il resto del mondo e, sebbene non pensi che sia un problema poiché crede che altre case automobilistiche abbiano tassi simili, vuole migliorare le cose.

Tavares tuona contro l’assenteismo nelle fabbriche americane di Stellantis

Tavares ha detto che la cosa non ha comunque penalizzato la sua azienda ma ne stanno comunque parlando con i sindacati e con i responsabili negli Stati Uniti. Questo perchè si tratta di livelli di assenteismo più elevati rispetto a quelli di altri stabilimenti di auto in America e anche rispetto a quanto accade nella stessa Stellantis in altre parti del mondo.

Tuttavia, il vicepresidente della UAW Cindy Estrada non ha preso troppo gentilmente i commenti di Tavares, come riporta Auto News. La Estrada ha difeso i dipendenti americani di Stellantis dicendo che hanno bisogno di prendersi del tempo libero dato il forte stress che gli causa questo lavoro che spesso li impegna 6 giorni su 7 ogni settimana con lunghe sessioni di produzione.

Ricordiamo inoltre che circa 43 mila dipendenti di Stellantis sindacalizzati americani riceveranno compensi per la partecipazione agli utili di $ 14.670 ciascuno l’11 marzo, sebbene i pagamenti saranno basati sulle ore retribuite individuali. Questo è significativamente più dei $ 10.250 che i dipendenti di GM hanno ricevuto e dei $ 7.377 guadagnati dai lavoratori Ford l’anno scorso.

Questo grazie agli ottimi risultati conseguiti nel 2021 dal gruppo Stellantis nel suo primo anno di nascita dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. Questo grazie in particolare ai profitti realizzati in Nord America per la vendita di pickup Ram e SUV Jeep.

