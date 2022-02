Stellantis e Volkswagen: in Russia smentito lo stop alla produzione

Tutte le imprese della regione di Kaluga, compresi gli stabilimenti delle case automobilistiche Stellantis e Volkswagen e lo stabilimento Samsung, funzionano regolarmente. Lo ha detto il servizio stampa del governo regionale russo.

“Non ci sono piani per ridurre o sospendere le attività. Tutte le imprese sono state intervistate e tutto procede bene. Questo è stato confermato da PSMA Rus ( una joint venture tra Stellantis e Mitsubishi ), Volkswagen e Samsung”, ha detto il servizio stampa della regione guidata dal governatore Vladislav Shapsha.

Le autorità regionali in Russia smentiscono lo stop alla produzione di Stellantis e Volkswagen a Kaluga

Secondo Shapshi, le autorità valuteranno i problemi e decideranno che tipo di supporto fornire alle imprese regionali una volta che la situazione con la volatilità del tasso di cambio sarà finita.

Come riportato in precedenza, con riferimento al Wall Street Journal (WSJ) e al capo della società Carlos Tavares, la società automobilistica Stellantis, nata un anno fa a seguito della fusione dell’italo-americana Fiat Chrysler Automobiles (FCA) con il gruppo francese PSA, ha anticipato il possibile trasferimento della produzione dalla Russia in caso di conseguenze negative dovute a sanzioni.

Al momento però dalla Russia dicono che il servizio stampa della casa automobilistica non ha confermato quanto trapelato sul possibile trasferimento delle attività.

Ricordiamo che Stellantis ha uno stabilimento a Kaluga, 115 miglia a sud-est di Mosca, e attraverso il suo CEO Carlos Tavares si è detta anche pronta a spostare o limitare la produzione se le sanzioni imposte da altri paesi interrompessero le sue operazioni a Mosca. “Se non possiamo fornire l’impianto, se questa è la realtà, dovremmo trasferire quella produzione ad altri stabilimenti o semplicemente limitarci “, ha detto il CEO Carlos Tavares al Wall Street Journal.

