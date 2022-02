Stellantis: primo anniversario per il Battery Workshop a Saragozza

Importante anniversario per il gruppo Stellantis in Spagna. Oggi infatti il laboratorio di batterie presso lo stabilimento di Figueruelas vicino a Saragozza ha completato un anno di attività. Un centinaio di persone lavorano in queste strutture, dove vengono assemblate le batterie di due dei modelli “zero emissioni” del marchio.

Il Battery Workship di Stellantis a Figuruelas festeggia il suo primo anno di vita

Il direttore dello stabilimento di Figueruelas, Manuel Munárriz, ha evidenziato che “lo stabilimento di Saragozza prosegue con un’ottima tabella di marcia verso l’elettrificazione del gruppo Stellantis”. Stellantis è l’unico gruppo automobilistico che produce autovetture 100% elettriche nei suoi tre stabilimenti spagnoli, unendosi a questi due modelli prodotti a Saragozza e Madrid, la Peugeot 2008, prodotta a Vigo.

La creazione di questa officina per batterie nel febbraio 2021, in cui vengono prodotte le batterie di Opel Corsa-e, prodotta nello stabilimento di Saragozza e di Citroën ë-C4, prodotta nella fabbrica di Madrid, ha consolidato la fabbrica situato a Figueruelas come punto di riferimento nella produzione di veicoli elettrici in Spagna.

In un anno un totale di 25.000 unità di queste apparecchiature di accumulo hanno lasciato queste strutture. Il reparto, che lavora a una cadenza di 270 batterie al giorno, conta 100 dipendenti organizzati in due turni (mattina e pomeriggio) e ha sede nell’edificio 42 dello stabilimento aragonese.

Delle 25.000 batterie assemblate in officina nel primo anno di vita, 18.500 sono rimaste a Saragozza e 6.500 a Madrid. La struttura ha iniziato la sua attività nel febbraio 2021 con un tasso di produzione di 125 batterie al giorno, mantenendo attualmente una produzione di 270 batterie. L’officina non è solo dedicata all’assemblaggio delle batterie, ma gestisce anche la logistica della loro produzione e manutenzione.

Ricordiamo infine che Stellantis non ha ancora deciso l’installazione di una Gigafactory in Spagna. Al momento, Stellantis prevede di localizzare questo tipo di stabilimento solo in Francia, Germania e Italia i tre paesi in cui l’azienda ha le sedi dei suoi principali marchi.

