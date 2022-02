Stellantis Vigo e Saragozza: prolungati gli stop

Gli stop alla produzione negli Stabilimenti Stellantis di Vigo e Saragozza di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi sono stati nuovamente prolungati. La fabbrica di Vigo del gruppo automobilistico manterrà ferma la sua System 1, dove vengono assemblate le Peugeot 301 e 2008 e la Citroën C-Elysée, fino a mercoledì 2 marzo per mancanza di microchip.

Stellantis: nuovo stop a Vigo e Saragozza

Stellantis prevede che la sua linea di produzione riprenda l’attività mercoledì alle ore 06:00 di turno. la società nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA e guidata da Carlos Tavares ha spiegato che ciò è dovuto alla mancanza di fornitura di alcuni componenti. La crisi dei microchip, che colpisce l’intero settore automobilistico, ha costretto la fabbrica a interrompere più volte la produzione negli ultimi mesi. La direzione dello stabilimento di Vigo ha spiegato che è ancora “in attesa di conferma” che l’attività possa riprendere il 2 marzo.

Stellantis inoltre interromperà la produzione della linea 2 da questo sabato e fino a martedì pomeriggio anche presso lo stabilimento di Figueruelas vicino alla città di Saragozza. Dall’azienda hanno fatto presente che la produzione riprenderà quello stesso martedì 1 marzo, alle ore 14, nel turno pomeridiano. Inoltre, la linea 1 dovrebbe funzionare normalmente questa settimana e la prossima, compresi i turni pianificati nel fine settimana.

La Linea 2 dello stabilimento Stellantis di Figuruelas in Spagna produce Opel Corsa, sia con motore a combustione che il modello elettrico, mentre la Linea 1 gestisce i modelli Citroën C3 Aircross e Opel Crossland. Anche in questo caso ovviamente lo stop è provocato dalla mancanza di componenti ed in particolare di microchip. Si tratta di un problema che difficilmente sarà risolto entro la fine dell’anno come anticipato nelle scorse ore dal numero uno del gruppo automobilistico, il CEO Carlos Tavares. Quest’ultimo ha pure aggiunto che la mancanza di componenti potrebbe provocare un aumento di prezzi delle auto.

