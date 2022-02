Stellantis pronta a spostare o limitare la produzione in Russia

Stellantis ieri ha affrontato la questione relativa alla sua attività in Russia. La società nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA è pronta a spostare o limitare la produzione in Russia se le sanzioni occidentali interromperanno tali attività di produzione. Lo ha affermato mercoledì, il numero uno del gruppo automobilistico, l’amministratore delegato Carlos Tavares, segnalando come l’industria automobilistica risponderà alla decisione del presidente russo Vladimir Putin.

Stellantis: si prevedono cambiamenti nelle strategie relative alla Russia

Carlos Tavares ha affermato di non essere sicuro di come le sanzioni occidentali avrebbero influenzato lo stabilimento di Kaluga della casa automobilistica, 180 km a sud-est di Mosca. L’impianto ha aumentato la sua produzione a partire dal mese di dicembre per esportare nell’Europa occidentale a causa dell’aumento della domanda.

Martedì gli Stati Uniti e i loro alleati europei hanno annunciato una serie di sanzioni contro la Russia volte a limitare l’accesso della Russia al sistema finanziario globale. “Se non possiamo fornire quella fabbrica, se questa è la realtà, sposteremo quelle produzioni in altre fabbriche o ci limiteremo” ha detto il numero uno di Stellantis a chi gli chiedeva notizie sul futuro in Russia. Del resto i veicoli che vengono prodotti in quel paese sono realizzati anche in altre fabbriche del gruppo nel Regno Unito e in Francia.

Ricordiamo che in Russia la casa automobilistica produce Peugeot Expert, Opel Vivaro e Citroën Jumpy ed entro fine anno doveva iniziare anche la produzione del nuovo Fiat Scudo. La capacità di produzione dello stabilimento di Kaluga è pari a 125 mila unità all’anno. Vedremo dunque come si evolverà la situazione e che novità arriveranno nelle prossime settimane da Stellantis per quello che concerne la sua situazione in Russia.

