Stellantis promuove l’innovazione del settore attraverso le start-up

Con l’obiettivo di rafforzare la propria vocazione all’innovazione e consolidando l’obiettivo di diventare una tech company, Stellantis entra a far parte del FIEMG Lab, un hub di innovazione tra industrie e start-up IndTech (start-up con soluzioni industriali), gestito dalla Federazione delle Industrie dello Stato del Minas Gerais (FIEM).

Attraverso questa partnership, il gruppo automobilistico italo-francese sosterrà la quarta giornata del FIEMG Lab 4.0, attraverso il programma di accelerazione Hub FIEM Lab. In tutto, 50 start-up saranno selezionate nel 2022 e contribuiranno a promuovere l’ecosistema dell’innovazione.

Stellantis: il gruppo entra a far parte dell’hub FIEMG Lab dedicato alle start-up IndTech

Le iscrizioni al primo ciclo del quarto viaggio di FIEMG Lab 4.0 saranno aperte fino al 21 febbraio 2022. Grazie alla partnership con Hub FIEMG Lab e al supporto del programma di accelerazione, Stellantis è stata designata come Industry of the Future, titolo che significa che l’innovazione fa parte della strategia dell’azienda per il futuro e che fa di Hub FIEMG Lab una delle sue piattaforme ufficiali di innovazione aperta.

Tra le finalità dell’industria del futuro ci sono il collegamento con le start-up per generare risultati, l’apertura di sperimentazioni e nuove tecnologie e la promozione dell’ecosistema innovativo IndTech insieme al FIEMG Lab. L’obiettivo di quest’ultimo è che le aziende partner trovino start-up con soluzioni reali per diversi temi. Il suo scopo è accelerare il futuro del settore attraverso l’innovazione aperta con le start-up.

Gli argomenti trattati riguardano gestione e ottimizzazione della produzione, logistica e filiera, manutenzione e gestione del patrimonio, salute e sicurezza, soluzioni aziendali ed ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

I temi di interesse e attesi dalle industrie partner sono soluzioni per ridurre le emissioni di anidride carbonica, massimizzare la produttività riducendo le attività manuali e gli sprechi, Smart Mobility: tecnologie applicate alla mobilità urbana e soluzioni di backoffice per l’industria. Tuttavia, Stellantis afferma che tutte le start-up con soluzioni per il settore automobilistico sono le benvenute.

Il gruppo vuole essere all’avanguardia nel settore automobilistico

Marina Lima, Innovation Manager di Stellantis Venture Lab, ha dichiarato che l’innovazione è essenziale per il futuro del settore automotive e il gruppo vuole essere all’avanguardia fornendo sempre più prodotti e servizi sviluppati con la più alta tecnologia supportata da soluzioni innovative.

Con il programma di accelerazione delle start-up, Stellantis vuole portare soluzioni importanti, in particolare idee innovative legate alla Smart Mobility. Il gruppo parteciperà a tutti i processi del programma di accelerazione, dalla valutazione alla selezione del portfolio di start-up fino alla definizione di quale soluzione corrisponderà maggiormente alle richieste dell’azienda.

Il programma selezionerà 50 start-up nel corso dell’anno. Il processo di accelerazione dura un anno e le nuove aziende saranno monitorate da vicino dall’organizzazione e dalle industrie. Le start-up avranno la possibilità di tenersi in contatto con nuovi professionisti, industrie, ricevere tutoraggi ed eseguire prove di concetto direttamente con Industry of Future.

Nella precedente edizione, Stellantis ha tenuto 114 business meeting con start-up, coinvolgendo 119 professionisti, 1700 ore di innovazione per il settore e otto proof of concept.