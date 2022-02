Stellantis: primo anno da record per il gruppo

Stellantis mercoledì ha annunciato i suoi risultati finanziari per il 2021. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha registrato un profitto “record” di 13,4 miliardi di euro nel 2021, nonostante il calo della produzione di 1,6 milioni di auto a causa della carenza di semiconduttori. Il gruppo automobilistico, nato all’inizio del 2021 dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler Automobiles, ha registrato un fatturato di 152 miliardi di euro, in crescita del 14 per cento rispetto ai dati combinati dei due gruppi nel 2020.

Numeri record nel 2021 per il gruppo Stellantis che ha chiuso nel migliore dei modi il suo primo anno

La forte attività negli Stati Uniti e i vantaggi in termini di costi per miliardi derivanti dalla fusione hanno aiutato Stellantis a raggiungere risultati record. L’utile operativo pro forma rettificato è quasi raddoppiato lo scorso anno a 18 miliardi di euro, come annunciato mercoledì dal gruppo automobilistico, nato un anno fa dalla fusione di Fiat Chrysler e del gruppo francese PSA (Peugeot, Citroen, Opel).

Il margine operativo rettificato è salito all’11,8 per cento (anno precedente: 6,9 per cento), che è molto alto per un produttore di massa e al di sopra di quanto previsto dal management. In Nord America, dove Stellantis ha una forte presenza con i suoi marchi Jeep, Dodge e Ram, l’azienda ha registrato una crescita record del 16,3 per cento.

Per l’anno in corso, Stellantis ha annunciato un margine operativo a due cifre. È probabile che gli alti costi delle materie prime e la crisi ucraina peseranno sul 2022. Tuttavia, il gruppo è ben preparato per superare la crisi senza grossi graffi. Adesso tutti gli occhi sono puntati al prossimo 1 marzo quando la società guidata dal CEO Carlos Tavares annuncerà i suoi piani strategici per il futuro.

