Stellantis: nei prossimi giorni importanti rivelazioni

I prossimi saranno giorni importanti per il gruppo Stellantis. Nei prossimi 10 giorni infatti l’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e gestita dall’amministratore delegato Carlos Tavares svelerà una grossa fetta del suo futuro. Innanzi tutto nei prossimi giorni dovrebbe finalmente essere annunciata ufficialmente l’intenzione di costruire una nuova gigafactory, la terza in Europa, a Termoli. Secondo fonti vicine al governo italiano e al gruppo automobilistico l’accordo è ormai cosa fatta, manca solo ufficialità che arriverà in settimana.

I prossimi 10 giorni sarà fondamentali per il futuro di Stellantis

Per questo investimento Stellantis metterà a disposizione circa 2,5 miliardi di euro mentre il governo italiano parteciperà con 369 milioni. Il prossimo 23 febbraio sarà un’altra giornata fondamentale per il gruppo automobilistico che finalmente da Amsterdam svelerà come sono andate le cose nel suo primo anno di attività. In quella data saranno infatti svelati i risultati economici e finanziari del 2021 di Stellantis. Secondo indiscrezioni, le notizie che saranno annunciate quel giorno da Carlos Tavares saranno molto positive per il gruppo automobilistico.

Dulcis in fundo, il prossimo 1 marzo è forse la data più importante di tutte. Quel giorno infatti Stellantis annuncerà il suo primo piano industriale. Sarà il CEO Carlos Tavares ad avere il compito di anticipare quelli che saranno i piani strategici della sua azienda nei prossimi anni. In quella data capiremo la direzione che sarà intrapresa da tutti e 14 i brand che fanno parte del gruppo. Inoltre sarà anticipato come la società intende affrontare le trasformazioni che il settore sta vivendo.

Sarà finalmente svelato quello che sarà il destino dei vari stabilimenti del gruppo con in primo piano quello relativo alle fabbriche italiane. Infine si capirà quelle che saranno le strategie dell’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA per rilanciarsi in Cina.

