Ferrari Purosangue: ecco un nuovo avvistamento

I test che hanno per protagonista il futuro Ferrari Purosangue, ovvero il primo SUV del costruttore di Maranello, proseguono con una certa insistenza. Ciò perché la produzione vera e propria comincerà già quest’anno visto che la presentazione è fissata entro la fine del 2022 per poi cominciare le consegne a partire dal 2023.

L’intensificarsi dei test è ben documentata molto spesso dal canale YouTube Varryx che stavolta ci mostra un muletto di Ferrari Purosangue molto particolare. C’è da dire che la corposa presenza di camuffature permette di ricavare molto poco a partire da queste immagini e dal video che lasciamo a fine articolo. Tuttavia possiamo notare un’altezza da terra molto importante, mentre a spiccare sono i cerchi ruota a cinque razze coperti da una sgargiante pellicola blu che è la stessa che copre le lamiere lasciate scoperte dal camuffamento nero.

Ogni volta che un prototipo di Ferrari Purosangue viene avvistato sembra che le proporzioni siano fortemente condizionate dall’inquadratura, ma soprattutto dalla massiccia presenza di elementi coprenti che a dire il vero lasciano poco spazio alla possibilità di ragionare sulle effettive forme di questo primo SUV del Cavallino Rampante.

C’è un grosso rigonfiamento sulla sezione posteriore di questo muletto di Ferrari Purosangue

Ancora una volta si nota il lungo cofano motore anteriore e la posizione piuttosto arretrata dell’abitacolo che sembra quasi disporre di proporzioni particolarmente ridotte, perlomeno rispetto all’intero corpo vettura. Di certo possiamo dire che questo prototipo di Ferrari Purosangue cela ancora una volta sotto il camuffamento, e al di sotto delle pellicole blu, le forme definitive che vedremo presto.

Cresce quindi l’interesse attorno al primo SUV di casa Ferrari e si nota ora, ma anche in alcuni altri avvistamenti, un grosso rigonfiamento nella zona del lunotto posteriore. Non è chiaro se il lunotto seguirà un andamento non fortemente discendente o se sarà prevista una estesa appendice aerodinamica.

Tuttavia da due bozzetti pubblicati sull’account Instagram derek.photography (dei quali non è chiara la provenienza e l’eventuale legame con il Purosangue definitivo), se il nuovo Ferrari Purosangue dovesse apparire simile alle immagini che vediamo qui sopra potrebbe garantire linee piuttosto eleganti e prive di grosse appendici aerodinamiche perlomeno sulla zona posteriore. Staremo a vedere, ma in questo momento immaginare quelle che saranno le impostazioni seguite dal reparto guidato da Flavio Manzoni appare fortemente complicato.