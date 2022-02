Veloqx Fangio è una Ferrari F12 completamente modificata [Video]

Veloqx Fangio è il nome di una particolare versione completamente modificata della Ferrari F12. È stata realizzata da Sam Li, un grande appassionato di vetture del cavallino rampante, e presenta diverse caratteristiche che richiamano le sue origini Ferrari.

Tuttavia, la GT con motore anteriore presenta una carrozzeria parecchio diversa dal bolide originale. Ad esempio, sulla parte posteriore possiamo vedere quattro terminali di scarico impilati insieme come se fosse un lanciarazzi, un enorme alettone a forma di mezzaluna e un gigantesco diffusore.

Veloqx Fangio: Sam Li presenta il suo ultimo progetto basato sulla Ferrari F12

Veloqx presente nel nome della vettura deriva dalla squadra di corse Veloqx con sede nel Regno Unito che ha conquistato la vittoria alla 12 Ore di Sebring e si è classificata seconda a Le Mans nel 2004 con un’Audi R8. Fangio, invece, onora i tanti successi conquistati da Juan Manuel Fangio. Secondo Autosport, Li ha registrato il nome Fangio sia per le auto stradali che per quelle da corsa.

Purtroppo, Veloqx che non ha rilasciato alcun dettaglio sull’auto, ma Sam Li ha precedentemente affermato che ha intenzione di ritornare in pista dal 2025 con una Ferrari V12 e allo stesso tempo proporrà alcuni esemplari in versione stradale.

I primi dettagli sulla particolare F12 completamente modificata sono emersi negli scorsi mesi. Inizialmente è stata pubblicata un’immagine della tre quarti posteriore che mostrava l’insolito spoiler. Dopodiché è stata condivisa una seconda immagine del frontale che mostrava la carrozzeria completamente modificata e i fari a LED ultra sottili.

Purtroppo non sappiamo se la Veloqx Fangio sia stata costruita partendo da una F12berlinetta o da una F12tdf e tanto meno se il motore V12 aspirato da 6.3 litri abbia ricevuto qualche modifica. Nel caso della berlinetta, il 12 cilindri riesce a sviluppare i 740 CV a 8250 g/min e 690 Nm a 6000 g/min. La Tour de France, invece, propone 780 CV a 8500 g/min e 705 Nm.

Lo stesso Sam Li è un grande appassionato della F12, avendo precedentemente commissionato alla divisione Special Project di Ferrari nel 2014 la realizzazione di una one-off chiamata Ferrari F12 TRS.

Curata dal Centro Stile di Maranello, è stata costruita ispirandosi alla 250 Testa Rossa del 1957. Si presenta come una barchetta ad alte prestazioni il cui V12 aspirato è rimasto invariato rispetto al modello originale. Tuttavia, sia la carrozzeria che gli interni sono stati pesantemente rivisti. Li ha pagato ben 4,4 milioni di dollari per questo speciale esemplare unico.