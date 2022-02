Marelli in trattativa per ristrutturare il debito

Secondo quanto riporta Automotive News, Marelli sarebbe in trattativa con Mizuho Financial Group e altri istituti di credito per rinegoziare il suo debito. L’azienda italiana che adesso appartiene a KKR e si è fusa con Calsonic Kansei dopo la vendita di Fiat Chrysler Automobiles, aveva un debito totale di almeno 1,1 trilioni di yen (9,5 miliardi di dollari) a settembre.

Marelli in trattativa con gli istituti di credito per ristrutturare il suo debito

Secondo chi è a conoscenza della situazione, Marelli starebbe cercando di presentare istanza entro marzo per una risoluzione alternativa delle controversie in Giappone. Nel caso in cui le trattative con gli istituti di credito non dovessero andare a buon fine, la società potrebbe trovarsi di fronte a una procedura di risoluzione del debito guidata dal tribunale, che potrebbe costringere i prestatori a cancellare tutti o parte dei loro prestiti al fornitore.

Il partner di KKR Dinesh Paliwal era intervenuto alla fine dello scorso anno per assumere il controllo di Marelli come presidente esecutivo. L’azienda ha assistito al crollo delle vendite con l’affermarsi della pandemia di coronavirus, interrompendo le catene di approvvigionamento, le forniture di chip e la produzione automobilistica in tutto il mondo.

Marelli aveva informato alcune banche di aver registrato una perdita netta per il 2021 e ha avvertito che probabilmente i suoi debiti avrebbero superato le attività. Vedremo dunque come si evolverà la situazione che riguarda la celebre azienda che collabora con molto case automobilistiche tra cui il gruppo Stellantis, fornendo i propri componenti.

La situazione è molto difficile come ha dimostrato l’annuncio di 550 esuberi in Italia avvenuto nei giorni scorsi. Appena tre mesi dopo aver lanciato un programma di ristrutturazione a settembre, Marelli ha raddoppiato i tagli di posti di lavoro previsti a oltre 3.000 e chiuso alcune sedi.

