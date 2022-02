Disastro monopattini: obbligo di casco e assicurazione in Lombardia 

Regione Lombardia in guerra a favore della sicurezza stradale, per aiutare i poveri ragazzi e i meno giovani che muoiono e si feriscono sui monopattini elettrici. Situazione disastrosa con un morto al mese in Italia. La Lombardia vuole l’obbligo di casco e assicurazione per tutti. Oggi, il casco è un obbligo solo per i minori.

È quanto prevede la proposta avanzata dalla Regione Lombardia al Parlamento. Con questa proposta di legge, l’obiettivo è che che la sicurezza stradale assuma un ruolo centrale nell’utilizzo dei monopattini elettrici. Ci si basa sui numeri e sulle denunce dei medici specializzati.

Legge sui monopattini: il M5S dice no

Attenzione. La proposta di legge al Parlamento è stata approvata in Consiglio regionale nonostante il voto contrario di Movimento 5 Stelle e Più Europa Radicali. Proprio i grillini hanno spinto a più non posso per i monopattini, i bonus per i monopattini e le bici. Trascurando gli incentivi a favore delle macchine meno inquinanti e termiche.

Lombardia sotto assedio. L’anno scorso, qui e nel Lazio si sono registrati 150 feriti gravi, mentre nella sola Milano da giugno 2020 in poi gli incidenti con richiesta d’intervento di soccorritori sono stati 957. Target: tutelare non solo gli utilizzatori dei monopattini, ma anche gli altri utenti deboli delle strade, a partire dai pedoni. E, perché non dirlo, dare una mano a tutti: gli anziani che vedono sfrecciare a tutta birra i monopattinisti pirata, per esempio.

Multe dimezzate: pasticcio colossale

Secondo problema: gli Enti locali (gli stessi i quali spingono a favore della micromobilità elettrica) non danno subito con precisione tutti i dati. Il conteggio dei feriti per lo scorso anno è ancora in corso. Drammatica la scelta del Governo Draghi di dimezzare le multe a chi va su monopattino elettrico col nuovo Codice della Strada. Al contrario delle bufale online che parlano di multe più pesanti. A novembre 2021, il decreto Infrastrutture doveva introdurre un sano e normale giro di vite: invece, le maglie si sono incredibilmente allargate. Coi monopattini che possono viaggiare fuori città di notte: assurdo.