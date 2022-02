Semaforo giallo: guerra sui 3 secondi

Non si placa la polemica sui 3 secondi di durata della luce gialla al semaforo: adesso, la Cassazione dice servono almeno 3 secondi, non sotto questa soglia. Lo ha stabilito la II Sezione Civile della Corte con l’ordinanza 26 gennaio 2022, numero 2305.

Giallo del semaforo: controversia

A tal proposito, la Cassazione evidenzia che si applica propriamente la risoluzione ministeriale numero 67906 del 2007. La quale stabilisce il principio secondo cui la durata del giallo. non può essere inferiore a 3 secondi e

Il tempo di accensione della luce gialla del semaforo ha durata che non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda a una velocità non superiore ai 50 km/h. Pur rimanendo possibile procedere all’impostazione di un intervallo superiore.

Uno studio del Consiglio nazionale ricerche (Cnr) del 10 settembre 2001 ha scritto le Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali. Al paragrafo 6.7.4, c’è la determinazione dei tempi di giallo. Durate di 3, 4 e 5 secondi per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.

Problema del Codice della Strada: da dove nasce

Non esiste una prescrizione impositiva di un’apposita segnaletica relativa alla presenza del sistema di rilevazione elettronica in prossimità delle installazioni semaforiche. Oltretutto, come chiarito nell’impugnata sentenza, il sistema “Vista Red” non è propriamente uno strumento di misurazione o di accertamento della violazione. Bensì un mero documentatore automatico video-fotografico che è preposto a riprendere il momento dell’attraversamento veicolare con il semaforo rosso.

In seguito poi allo sviluppo dei relativi fotogrammi da parte del competente ufficio di polizia si procede alla conseguente attività di accertamento in senso proprio e alla contestazione dell’infrazione a carico del trasgressore.

Multa per passaggio col rosso

le multe per passaggio col rosso sono di 167 euro e 6 punti-patente. L’ammenda in euro raddoppia appena di perde davanti al Prefetto. Ci sarebbe in teoria la strada del Giudice di Pace. Ma occorre versare una tassa allo Stato di 43 euro: soldi che vengono persi quando il magistrato respinge l’opposizione. Quindi, comunque la si veda, è una sconfitta.