Tre secondi di giallo al semaforo bastano

Sono sufficienti tre secondi di giallo al semaforo: chi prende una multa per passaggio col rosso, deve pagare. Lo ha deciso la Cassazione, con sentenza Se fa ricorso al Prefetto perde e subisce la batosta economica, perché la sanzione raddoppia. In automatico, le multe per passaggio col rosso sono di 167 euro e 6 punti-patente. L’ammenda in euro raddoppia appena di perde davanti al Prefetto. Ci sarebbe in teoria la strada del Giudice di Pace. Ma occorre versare una tassa allo Stato di 43 euro: soldi che vengono persi quando il magistrato respinge l’opposizione. Quindi, comunque la si veda, è una sconfitta.

Tutto nasce dal fatto che le indicazioni contenute nella nota dell’ex ministero dei Trasporti 67906 del 16.7.2007 suggeriscono un tempo di durata della luce gialla di quattro secondi.

Ma uno studio del Consiglio nazionale ricerche (Cnr) del 10 settembre 2001 ha scritto le Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali. Al paragrafo 6.7.4, c’è la determinazione dei tempi di giallo. Durate di 3, 4 e 5 secondi per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.

È indicata una durata di 4 secondi anche per velocità di 50 km/h in un’altra situazione: in presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18,75 metri, compresi autocarri, autobus, fìlobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, filosnodati e vetture tramviarie.

Giallo al semaforo: c’era tempo

Il fatto è che dalla visione delle immagini estratte dal video ripreso dal sistema Vista Red, emergono condizioni di traffico regolare, assenza di imprevisti o altre condizioni che avrebbero potuto impedire al soggetto di arrestare il veicolo in sicurezza e dunque avrebbero potuto consentire di giustificare il mancato arresto

Ogni Comune è libero quindi di fissare la durata della luce gialla. Il guidatore (quando scatta il giallo) deve calcolare se ce la fa a frenare per fermarsi entro la linea di arresto in condizioni di massima sicurezza: qualora non possa, deve proseguire. Se prosegue e becca il rosso, scatta la multa.