Stellantis: apre a Mosca il primo showroom multimarca

Importanti novità dalla Russia per Stellantis. Il gruppo automobilistico guidato dal numero uno Carlos Tavares ha annunciato l’apertura di una nuova concessionaria multimarca per i suoi marchi Peugeot, Citreon e Opel a Mosca. La struttura si trova nella parte sud di Mosca in un complesso con una superficie totale di 3.000 m². Lo showroom ospita anche un magazzino ricambi con una superficie di 350 mq.

Stellantis apre il suo primo showroom multimarca in Russia

Lo spazioso showroom di Peugeot, Citroёn e Opel, della dimensione di 770 m², presenta l’intera gamma di auto del Gruppo Stellantis in Russia. Nello showroom è possibile trovare auto quali la Citroen C3 Aircross, C4, C5 Aircross, Berlingo Multispace e SpaceTourer, le Peugeot 2008, 3008, 408, 5008, Partner Crossway e Traveller e le Opel Crossland, Grandland, Combo Life e Zafira Life.

In esposizione anche la gamma di veicoli commerciali leggeri rappresentata da Peugeot Partner, Peugeot Expert, Peugeot Boxer, Citroën Berlingo, Citroën Jumpy, Citroën Jumper, Opel Combo Cargo e Opel Vivaro. La concessionaria di Stellantis offre una gamma completa di servizi per quanto concerne la vendita e assicurazione di autovetture e veicoli commerciali Peugeot, Citroёn e Opel.

In essa è possibile inoltre trovare pezzi di ricambio, materiali di consumo e accessori originali. L’area di servizio di 1.566 mq è dotata di 13 postazioni per tutti i tipi di riparazioni meccaniche di veicoli passeggeri e commerciali, oltre a reparti di diagnostica auto, montaggio pneumatici, assetto ruote e installazione di attrezzature aggiuntive.

La nuova concessionaria si trova sull’autostrada 150 a Mosca (la parte meridionale della capitale russa). Ricordiamo che il gruppo automobilistico ha annunciato l’intenzione di espandere le sue attività in Russia considerata un mercato strategico per la crescita di Stellantis. Nei prossimi anni è previsto anche l’arrivo di un’auto popolare. Si dovrebbe trattare della nuova Citroen C3 venduta già in America Latina e India. Non si escludono inoltre ulteriori novità che potrebbero essere annunciate già nel corso dei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: ecco come sono andate le vendite in Francia per il gruppo automobilistiso nel mese di gennaio