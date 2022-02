Stellantis: ecco come sono andate le vendite in Francia a gennaio

Nelle scorse ore sono stati diffusi i dati ufficiali relativi alle vendite di auto in Francia. Nel paese si registra un calo del 18,6 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il gruppo Stellantis è in linea con il mercato nel suo insieme.

Il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares infatti ha registrato un calo delle immatricolazioni pari a -18,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. In tutto l’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha immatricolato in Francia il mese scorso 37.300 unità.

Stellantis: le vendite di auto in Francia sono in linea con la tendenza del mercato

Tra i marchi di Stellantis in Francia quello che ancora una volta si è comportato meglio è Peugeot che guida la classifica delle case automobilistiche con più vendite con una quota di mercato di poco inferiore al 20 per cento. Peugeot 208 risulta essere ancora una volta l’auto più venduta in assoluto in Francia. Le Peugeot 208, 2008 e 3008 sono tutte e 3 nella top five delle auto più vendute in terra transalpina il mese scorso.

Ricordiamo che la Francia per il gruppo Stellantis è un mercato fondamentale in Europa. Questo in particolare grazie alle marche francesi ma anche Fiat si comporta molto bene in questo mercato. Questo è il terzo gennaio di fila che le vendite di auto sono in calo in Francia.

Per quanto riguarda il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares rispetto al mese di gennaio del 2019 le vendite nel 2022 sono diminuite del 38,3 per cento quindi più del mercato nel suo insieme che nello stesso periodo ha visto diminuire le immatricolazioni del 33,6 per cento. Ovviamente si spera in un miglioramento già da febbraio.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: in Polonia i dipendenti degli stabilimenti del gruppo automobilistico chiedono aumenti di salario