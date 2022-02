Stellantis, chi in Naspi tra le 714 uscite volontarie

Sindacati e Stellantis hanno confermato l’ennesimo accordo riguardante le uscite volontarie ed incentivate dei lavoratori delle fabbriche italiane. Questa è la notizia della settimana per quanto riguarda il colosso dell’Automotive nato dalla fusione tra PSA ed FCA.

Il quarto produttore mondiale di auto, in relazione alle fabbriche italiane del gruppo, prosegue una silenziosa campagna di agevolazioni alle uscite. Una sorta di riduzione del personale giustificata dagli incentivi all’esodo. Stavolta si parla (si riparla, visto che sono uscite già frutto di un accordo nel 2021) di 714 uscite, di cui 639 già ufficializzate da intese trovate con i rappresentanti dei lavoratori lo scorso anno, e 75 in arrivo nei prossimi giorni. Così ne ha parlato il quotidiano “Il Corriere della Sera” che ha messo in luce, per il tramite delle dichiarazioni di Gianluca Ficco per la Uilm, il funzionamento di queste uscite.

Le nuove uscite incentivate di Stellantis, ecco come funzioneranno

Intesa trovata dunque per le uscite volontarie in Stellantis. La conferma arriva direttamente dai vertici aziendali del gruppo e dai sindacati. Le intese del 2021 hanno trovato conferma quindi e riguarderanno 714 lavoratori.

Entrando nel dettaglio di questi provvedimenti, il segretario nazionale dei metalmeccanici della UIL, Gianluca Ficco, ha spiegato che i lavoratori che accetteranno di lasciare il posto di lavoro avranno la possibilità di accedere ai benefici della Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego, cioè l’indennità di disoccupazione conosciuta come Naspi.

Infatti, come spiega il sindacalista, parlare di esuberi non è azzardato. Si tratta di uscite condizionate comunque, da quel fattore che viene definito di “non opposizione”. Le uscite che prevedono la Naspi non riguardano però tutti i lavoratori che saranno interessati da questi provvedimenti. Per esempio, le 50 uscite nel ramo ingegneria, sono uscite incentivate in senso stretto. Non essendoci dichiarazioni di esubero, per questi lavoratori non si entra nel perimetro della Naspi.

Incentivi: quanto riceveranno i dipendenti Stellantis

Gli operai riceveranno 24 mensilità di Naspi quindi. Per gli impiegati, l’incentivo sarà variabile in base all’età, ma come si legge sulle pagine del Corriere, mai inferiore alla cifra prestabilita che resta pari a55.000 euro. L’imponenza di questo progetto è evidenziata anche dal fatto che si parla di 20.000 euro in più di incentivo se la scelta di aderire arriva entro il 31 marzo prossimo.

Nonostante a tutti gli effetti si tratta di quelle uscite già preventivate nel corso del 2021 e già figlie di una intesa tra sindacati e azienda, è stato necessario tornare a rivisitarle per via della variazione normativa sulle uscite collettive. A causa dell’emergenza epidemiologica e delle normative sui licenziamenti, con l’ormai famoso stop venuto meno lo scorso 31 dicembre 2021, adesso si è tornati nel cosiddetto regime ordinario.