Stellantis impone modifiche costose ai suoi fornitori negli USA

Dagli Stati Uniti arriva una notizia che riguarda Stellantis e che sta facendo molto rumore. A quanto pare il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares avrebbe deciso di imporre dei drastici cambiamenti ai suoi fornitori situati in Nord America. Ciò, secondo gli addetti ai lavori, potrebbero aumentare notevolmente i loro costi e causare grosse polemiche nei prossimi mesi.

Stellantis fa infuriare i suoi fornitori negli USA cambiando le regole per effettuare gli ordini

In parole povere, FCA US filiale nord americana del gruppo Stellantis, ha pubblicato nuovi termini e condizioni definendo le regole relative agli ordini dai propri fornitori. Questi includono regole diverse a seconda se si tratti di acquisti globali (comuni a tutte le regioni) o in esclusiva per il Nord America. I termini rivisti includono numerose modifiche, molte delle quali potrebbero avere un impatto significativo sui fornitori e sul loro business con il gruppo.

Inoltre negli Stati Uniti viene criticato non solo il contenuto del contratto ma anche la forma. Alcuni avvocati affermano addirittura che alcuni fornitori non erano a conoscenza dell’esistenza di tali modifiche, che tuttavia hanno conseguenze finanziarie importanti sui loro contratti con il gruppo automobilistico. Secondo i fornitori, Stellantis in questa maniera vuole raggiungere obiettivi di riduzione dei costi che però sarebbero a dir poco “irrealistici”.

Le modifiche apportate da Stellantis ai termini e alle condizioni di acquisto e ordini del 2022 potrebbero richiedere, tra le altre cose, ai fornitori nordamericani di ridurre i prezzi ogni volta che realizzano risparmi sui costi. Contattati da Automotive News, alcuni fornitori hanno affermato che stavano studiando le modifiche senza commentare.

Secondo il dirigente di un importante fornitore di Stellantis, i termini e le condizioni rivisti rendono l’impegno dei fornitori nei confronti del gruppo automobilistico “potenzialmente illimitato”.

Questo potrebbe spingere i fornitori più indipendenti a non rinnovare il loro contratto con Stellantis. Il gruppo automobilistico potrebbe quindi correre il rischio di perdere i contratti futuri con fornitori che non dipendono da esso. Vedremo dunque come si evolverà la situazione relativa al gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares.

