Stellantis ha venduto più auto elettriche di Tesla nel 2021 in Europa

Arrivano buone notizie per il gruppo Stellantis. Secondo i dati di vendita ufficiali elaborati da Jato Dynamics, nel 2021 in Europa il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha venduto più auto elettriche di Tesla. Questo nonostante lo scorso anno nel vecchio continente l’auto elettrica più venduta sia stata la berlina Tesla Model 3.

Stellantis batte Tesla in Europa nel 2021 nel numero di auto elettriche vendute

Grazie ad un buon numero di modelli molto popolari come le versioni elettriche di Fiat 500, Peugeot 208, Peugeot 2008, Opel Corsa, Opel Mokka e Citroen C4, il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe è riuscito di poco a superare Tesla. Stellantis ha immatricolato quasi 175 mila unità mentre Tesla circa 168 mila. Quindi una differenza minima tra le due aziende. L’azienda di Carlos Tavares ha conquistato una quota di mercato del 14,5 per cento in quel segmento.

Stellantis però non è riuscito ad essere la casa automobilistica con più immatricolazioni di auto elettriche in Europa nel 2021. Infatti il gruppo Volkswagen è riuscito a fare ancora meglio. In totale la casa automobilistica di Wolfsburg ha venduto oltre 302 mila auto. Questa cifra corrisponde al 25 per cento del totale delle auto elettriche vendute.

Per Stellantis comunque si tratta di un ottimo risultato. Esso rappresenta solo l’inizio di quella che si prospetta come una vera e propria rivoluzione che come annunciato dallo stesso Carlos Tavares nei prossimi anni porterà al lancio di numerosi modelli elettrici al 100 per cento nelle gamme dei 14 marchi del gruppo. Dunque questi numeri sono destinati a salire.

Ricordiamo che ad esempio DS Automobiles dal 2024 sarà solo elettrica. Stessa sorte toccherà a Lancia nel 2026 e ad Alfa Romeo nel 2027. Proprio ieri Opel ha fatto sapere che non venderà più auto con motori a combustione dal 2028. Fiat e Peugeot saranno a zero emissioni dal 2030.

