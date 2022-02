Bridgestone apre la nuova pista di prova in Italia

Bridgestone annuncia l’inaugurazione in Italia del nuovo Wet Handling Track, dove eseguire test sul bagnato e in condizioni di scarsa aderenza, per affinare le prestazioni delle gomme premium in simili contesti operativi. La pista è stata costruita alle porte di Roma e rientra nel campo di prova europeo (European Proving Ground). È il frutto dei continui investimenti in ricerca e sviluppo fatti dal noto marchio giapponese di pneumatici.

Nella progettazione dell’impianto, i tecnici hanno preso in considerazione le esigenze sia dei produttori storici di veicoli tradizionali che dei nuovi marchi legati alla costruzione di auto elettriche. Il risultato è una delle strutture di prova degli pneumatici più innovative e avanzate dell’Unione Europea.

Utilizzando lo sviluppo virtuale è stato possibile valutare diversi scenari, scegliendo la migliore configurazione e il layout ottimale della pista. Così si è ridotto anche l’uso delle risorse fisiche. In totale sono stati investiti circa 3 milioni di euro su questa operazione. Ne deriva un circuito che offre la possibilità di testare pneumatici premium in diverse condizioni meteorologiche, per garantire prestazioni ottimali sul bagnato.

L’analisi del feedback e dei dati raccolti dai produttori di veicoli e dai conducenti, insieme alle simulazioni, hanno aiutato Bridgestone a creare una struttura all’avanguardia, frutto di un approccio modulare, che ha prestato molta attenzione anche alla superficie di rotolamento. Il fondo della pista è stato progettato in collaborazione con gli esperti l’Università di Pisa, incorporando aggregati accuratamente selezionati che sono più resistenti all’usura.

Ciò è particolarmente vantaggioso quando si tratta di coerenza nel tempo, contribuendo a fornire un attrito costante e livelli di aderenza migliorati, che facilitano la valutazione delle prestazioni complessive degli pneumatici.

Impianto Bridgestone molto moderno

Il layout evoluto della pista si traduce in una serie di vantaggi, con riflessi positivi sulla qualità delle prove e dell’acquisizione dei dati. Un modo ottimale per testare e sviluppare pneumatici premium firmati Bridgestone, che sappiano spingersi sempre oltre, per soddisfare al meglio le richieste della clientela.

Il progetto digitale ha offerto vantaggi significativi, fornendo l’opportunità di valutare in anticipo diversi scenari, dando così modo di selezionare la migliore configurazione possibile. Molta l’attenzione prestata all’uso più efficiente delle risorse, per una maggiore sostenibilità. Il nuovo sistema idrico, fra l’altro, utilizza 6 chilometri di tubazioni e può riportare l’acqua usata per le prove in un serbatoio da 4 milioni di litri, contribuendo a riciclarla fino al 90%. La sicurezza è stata ovviamente in cima all’agenda. In tal senso va letta la scelta dell’Argex, un materiale argilloso, posizionato dove necessario, per ridurre le distanze di arresto.

La realizzazione del nuovo Wet Handling Track si giova di un sistema che consente il controllo completamente digitale e automatizzato della struttura. I collaudatori possono essere informati in tempo reale con avvisi di prevenzione, per consentire loro di concentrarsi completamente sulla guida, pur continuando a ricevere informazioni cruciali sulla sicurezza. Tutte le attrezzature sono all’avanguardia. Vari materiali e combinazioni forniscono un’ampia gamma di superfici, rappresentative della maggior parte delle condizioni stradali in Europa.