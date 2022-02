Stellantis: parco solare da 6,7 ​​MWp a Madrid

Arrivano novità interessanti dalla Spagna per Stellantis. Il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares ha inaugurato nella giornata di ieri un impianto solare da 6,7 ​​MWp installato sopra il suo stabilimento di Madrid in Spagna. Il progetto è stato affidato a Endesa X, l’unità per le soluzioni energetiche dell’azienda elettrica spagnola Endesa SA, che ha installato circa 15 mila pannelli solari sul tetto dell’edificio principale della fabbrica.

Stellantis: inaugurato ieri il nuovo parco fotovoltacio nel suo stabilimento di Villaverde

L’impianto sul tetto si estende su un’area di oltre 30.000 metri quadrati ed è la più grande unità di autoconsumo solare nella capitale spagnola, ha affermato Endesa X nell’annuncio di oggi. I nuovi pannelli solari sono stati commissionati in due fasi. La prima porzione da 2,2 MWp è stata messa in esercizio a novembre, mentre i pannelli per la fase II da 4,4 MWp hanno iniziato la produzione a fine dicembre.

Endesa X prevede che il parco solare coprirà oltre il 30 per cento del fabbisogno energetico degli stabilimenti di Stellantis, facendo risparmiare al gruppo oltre 8.000 MWh all’anno. L’azienda energetica fornisce anche servizi di gestione dell’energia per l’impianto.

Negli ultimi anni, Stellantis Madrid ha ridotto il consumo di elettricità per veicolo prodotto del 22,4 per cento, di gas naturale del 21,3 per cento e di acqua del 15,1 per cento. Alcuni numeri che miglioreranno ancora di più con l’energia prodotta dai nuovi moduli fotovoltaici.

La direttrice dello stabilimento Stellantis di Madrid, Susana Remacha, ha spiegato che “con l’avvio del nuovo impianto solare abbiamo approfondito la sostenibilità delle nostre attività, sfruttando il sole che splende per tanti giorni sul Centro per ottenere energia totalmente pulita, in linea con la Citroën ë-C4, che produciamo in esclusiva per il mondo intero”.

