Stellantis ferma nuovamente lo stabilimento di Figueruelas

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato del fatto che il gruppo Stellantis, almeno per quanto riguardava i suoi stabilimenti in Spagna, sembrava poter tornare alla normalità. Infatti era giunta la notizia del ripristino del turno di notte a Saragozza etc. Purtroppo però nelle scorse ore si è registrato invece il primo stop di questo 2022 nello stabilimento di Figueruelas.

Primo stop per Stellantis nel 2022 a Figueruelas

E’ stato infatti confermato dalla direzione dello stabilimento del gruppo Stellantis che da questo martedì alle 14 si deve applicare uno stop produttivo sulla linea 2 (la linea in cui viene prodotta Opel Corsa). Questo avviene ancora una volta per problemi con la fornitura dei motori e alcuni semiconduttori.

Al momento non si sa se lo stop riguarderà solo il turno di martedì o se l’interruzione sarà confermata anche per i turni pomeridiani dei prossimi giorni. Dallo stabilimento di Stellantis che viene gestito dal marchio Opel hanno indicato di essere dispiaciuti per questi “disagi” e di lavorare alla “ripresa nel più breve tempo possibile”. Alle 12:00 è previsto l’invio di un nuovo comunicato per aggiornare le informazioni e vedere se il problema inciderà anche sul turno di notte.

Il presidente del consiglio di fabbrica, Rubén Alonso aveva anticipato già ieri che vi sarebbe stato questo stop a causa di problemi di fornitura. Alonso ha assicurato che la squadra spera “che si trovi una soluzione” e che questa situazione non duri più di tanto.

Vediamo nelle prossime ore quali novità arriveranno da questa importante fabbrica di Stellantis dove oltre ad Opel Corsa vengono prodotte anche Opel Crossland e Citroen C4 Cactus. In futuro si dice che anche la nuova Lancia Ypsilon possa venire fabbricata in questo sito.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: in Polonia i dipendenti del gruppo automobilistico dei siti di Tychy e Bielsko chiedono aumenti di salario