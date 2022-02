Stellantis: in Polonia i dipendenti chiedono aumenti di salario

La Polonia certamente sarà fondamentale per il futuro del gruppo Stellantis. Nella fabbrica di Tychy saranno prodotte auto importanti per la crescita delle quote di mercato dei suoi marchi in Europa. Ci riferiamo ai futuri B-SUV di Jeep, Fiat e Alfa Romeo che saranno costruiti nei prossimi anni in quel sito produttivo su piattaforma CMP e venduti in tutta Europa.

In Polonia i dipendenti chiedono aumenti a Stellantis

A proposito della Polonia, nelle ultime ore giunge notizia che i dipendenti degli stabilimenti Stellantis di Tychy e Bielsko Biała stanno combattendo per aumentare i loro salari. Ricordiamo che al momento nel sito produttivo di Tychy si costruiscono Fiat 500 con motore a combustione e Lancia Ypsilon mentre a Bielsko Biała si costruiscono alcuni dei motori per le vetture del gruppo Stellantis.

I rappresentanti di FCA Polonia ammettono che in azienda sono iniziate le trattative per gli aumenti salariali. Rafał Grzanecki, portavoce di FCA Polonia ha dichiarato: “I negoziati sono condotti in buona fede con tutte le organizzazioni sindacali che aderiscono al CCNL operanti nell’azienda. Ci sono sei di queste organizzazioni in FCA Polonia.”

A causa del fatto che ci si trova in una fase iniziale dei colloqui, è difficile fare previsioni secondo i sindacati. Questi comunque si augurano di poter raggiungere un accordo con il gruppo Stellantis su questo tema e poter concludere un accordo adeguato che soddisfi entrambe le parti.

Vedremo dunque come si evolverà la situazione per il gruppo Stellantis in Polonia e se presto potrà essere raggiunto un accordo per l’aumento dei salari dei dipendenti dei due importanti stabilimenti. Ricordiamo che già per fine anno è previsto l’avvio della produzione del nuovo B-SUV di Jeep. A seguire nel 2023 dovrebbe essere il turno di SUV compatti di Fiat e Alfa Romeo.

