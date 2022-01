Stellantis &You: nuovo capo in Germania

Stellantis &You, divisione retail di Stellantis per Europa e Marocco ha un nuovo amministratore delegato per la Germania. Lars Bialkowski subentrerà a Florian Müller a partire dal 1 marzo 2022, come annunciato venerdì dalla società. In questo ruolo, Bialkowski riporterà ad Anne Abboud, vicepresidente senior di Stellantis &You, Sales and Services, e in questo momento anche membro del comitato di gestione della filiale.

Importante cambio della guardia in Germania per Stellantis &You

Bialkowski proviene da Renault Deutschland AG, dove nel gennaio di quest’anno ha preso le redini della divisione vendite del marchio principale Renault come membro del consiglio di amministrazione. In precedenza, è stato amministratore delegato del Gruppo Renault Retail Germania ed è stato quindi responsabile delle attività delle filiali locali. Le altre sue posizioni includono le case automobilistiche Nissan, Toyota e Ford.

Stellantis &You Germany nasce dalla fusione di PSA Retail e FCA Motor Village. La società di vendita è attualmente attiva in 35 sedi in nove regioni con un totale di 1.045 dipendenti. A questo si aggiunge il business dei pezzi di ricambio tramite il marchio Distrigo.

Secondo la divisione, l’anno scorso ha venduto 35.794 veicoli, di cui 19.451 nuovi e 16.343 usati. Rappresentava il 6,1 per cento delle vendite di auto nuove del Gruppo Stellantis sul mercato tedesco. Inoltre, nelle filiali sono state erogate circa 417 mila ore di servizio post vendita.

L’attuale numero uno di Stellantis &You Germany Müller lascerà Stellantis per motivi personali, come ha confermato il diretto interessato. Il manager guida l’organizzazione di vendita al dettaglio del gruppo dal 2017, inizialmente come amministratore delegato di PSA Retail GmbH e dopo la fusione delle case automobilistiche PSA e FCA anche nell’associazione FCA Motor Village Germany GmbH.

