Stellantis nomina nuovi direttori per i suoi stabilimenti in UK

Importanti novità per Stellantis nel Regno Unito. Nelle scorse ore il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha annunciato la nomina di Mark Noble alla guida del settore manifatturiero nel Regno Unito, con responsabilità di direttore dello stabilimento per lo stabilimento di Luton e di Diane Miller come direttore dello stabilimento di Ellesmere Port.

2 nuovi direttori per gli stabilimenti del gruppo Stellantis nel Regno Unito

Noble ha lavorato per General Motors per 33 anni ed è stato nominato direttore dello stabilimento Ellesmere Port nel 2017. In precedenza, dal 2013 ha ricoperto il ruolo di direttore della produzione presso lo stabilimento di Gliwice in Polonia.

Ha ricoperto varie posizioni all’interno della produzione General Motors, tra cui GM FAW Manufacturing Director in Cina, dopo aver ricoperto varie posizioni dirigenziali presso Vauxhall a Luton dal 1988. Il dirigente si è laureato in ingegneria della produzione presso la Nottingham Trent University.

Diane Miller è stata recentemente responsabile dell’assemblea generale a Ellesmere Port, essendo entrata a far parte del team come responsabile del reparto vernici da Aston Martin nel 2014. Si è laureata alla Liverpool John Moore’s University con una laurea in ingegneria meccanica e ha anche conseguito un MSC in ingegneria automobilistica.

Il nuovo numero uno dello stabilimento Stellantis di Ellesmere Port è stata nel settore automobilistico per 30 anni, è entrata a far parte della Ford Motor Company di Dagenham come ingegnere di processo e ha ricoperto vari ruoli tra cui la pianificazione centrale per la vernice europea, i ruoli di Paint Unit Manager nel piano di assemblaggio di Chicago negli Stati Uniti e nello stabilimento di Southampton Transit nel Regno Unito. Con queste novità il gruppo automobilistico di Carlos Tavares completa la sua riorganizzazione nel Regno Unito.

