Carlos Tavares su Lancia Stratos HF al Rally di Monte Carlo

Ha preso il via nelle scorse ore la 24a edizione del Monte Carlo Historic Rally. Si tratta una delle più importanti competizioni di auto d’epoca in assoluto. Il numero uno del Gruppo Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares, è presente alla gara su una Lancia Stratos HF Grupo 4 del 1975 con l’iconica decorazione Alitalia. Come sappiamo, la Lancia Stratos HF è stata la prima auto al mondo ad essere progettata specificatamente per i rally, vincendo tre campionati del mondo consecutivi (1974, 75 e 76) e lasciando la competizione imbattuta nel 1978.

Carlos Tavares a bordo di una Lancia STratos HF grupo 4 del 1975 al rally storico di Monte Carlo

In questa 24a edizione, il Monte Carlo Historic Rally si presenterà nella sua formula tradizionale, partendo da tre diverse località: Bad Homburg in Germania, Reims in Francia – città da cui partirà Carlos Tavares con la sua Lancia Stratos – e Milano in Italia. I vari equipaggi partiranno tutti alla volta di Montecarlo, dove si svolgerà la mitica ed impegnativa corsa, con 17 corse su quasi 300 chilometri, e si concluderà, sempre nel Principato, mercoledì 2 febbraio.

La Lancia Stratos HF è una vera pietra miliare nella storia del marchio ed è stata fortemente voluta allo scopo di sostituire la Lancia Fulvia HF nelle competizioni mondiali. Costruita in sole 500 unità dal carrozziere torinese Nuccio Bertone, si tratta di un’elegante coupé equipaggiata con il motore posteriore Dino 246 Ferrari V-sei, in grado di sviluppare fino a 320 CV nella versione a 24 valvole. Ha fatto il suo debutto ufficiale nel 1974, ed è stata la prima auto al mondo ad essere progettata specificamente per i rally.

La partecipazione di Lancia Stratos all’Historic Monte Carlo Rally rende omaggio agli oltre 115 anni di storia del marchio che ha vinto di più nelle competizioni rallystiche – collezionando ben 15 titoli mondiali, tra piloti e costruttori – nonché la conquista di tre Mondiali Costruttori Endurance, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

