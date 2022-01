Leasys Rent: aperto il primo Mobility Store a Madrid

Leasys Rent, brand specializzato in soluzioni di noleggio a breve, medio termine ed in programmi di subcription all’auto, ha annunciato poco fa di aver aperto il primo Mobility Store a Madrid, Spagna. Così continua il suo percorso di crescita in Europa all’insegna di una mobilità futura più sostenibile.

Il nuovo store di oltre 700 m² sorge nel centro della capitale spagnola, nei pressi del Museo Nazionale Centro d’Arte Reina Sofía, a pochi minuti di cammino dalla stazione di Atocha e da alcuni dei luoghi più iconici della città, come il Parco del Retiro e il Museo del Prado.

Leasys Rent: a Madrid apre il primo Mobility Store dell’azienda

All’interno del Leasys Mobility Store è possibile scoprire tutte le soluzioni di mobilità offerte dal brand di Stellantis, dal noleggio di auto e veicoli commerciali alle formule a breve e medio termine. Esordisce così anche a Madrid uno dei prodotti di maggior successo di Leasys Rent: l’abbonamento all’auto CarCloud.

Rinnovabile mensilmente (fino a un massimo di 12 mesi) e gestibile online, la formula è attiva in Spagna, Italia e Francia e vanta oltre 20.000 clienti abbonati. Un risultato che la società ha scelto di lanciare con un’iniziativa ad hoc: fino al 28 febbraio, gli abbonamenti CarCloud sottoscritti nello store di Madrid godranno di uno sconto del 10% sul canone d’iscrizione.

Con l’inaugurazione del primo Mobility Store a Madrid, a cui ne seguiranno altri nel corso del 2022, Leasys Rent conferma il suo ruolo di rilievo come operatore di mobilità anche in Spagna, consolidando la propria presenza sul territorio spagnolo.

Anche in Italia, recentemente la controllata di FCA Bank ha aumentato la sua presenza. Ad esempio, ha chiuso il 2021 con un ampliamento della rete di ricarica a Torino tramite l’installazione di 200 nuovi punti di ricarica con potenza fino a 22 kW.

Nelle aree di sosta riservate a questi punti di ricarica, gli utenti di Leasys Rent e Leasys (con un contratto di noleggio a breve, medio o a lungo termine) potranno parcheggiare e ricaricare gratuitamente la vettura.

Le postazioni sono individuabili facilmente attraverso l’app UMove mentre per usufruirne basta usare la E-Mobility Card che viene fornita con l’intera flotta di veicoli elettrici e ibridi plug-in delle due società di noleggio.

Entro i primi mesi di quest’anno, i nuovi punti di ricarica saranno disponibili anche a tutti cittadini, compresi i clienti di altri operatori, che vorranno accedere alle zone di sosta e ai punti di ricarica.