Leasys Rent: a Torino arrivano 200 nuove colonnine di ricarica

Leasys Rent, società controllata di FCA Bank, ha deciso di ampliare la rete di ricarica a Torino con l’installazione di 200 nuovi punti di carica. L’azienda compie un ulteriore passo in avanti nella propria strategia di elettrificazione, mettendo a disposizione degli utenti delle nuove colonnine con potenza fino a 22 kW.

Nelle aree di sosta riservate a questi punti di carica, gli utenti di Leasys Rent e Leasys (con un contratto di noleggio a breve, medio o a lungo termine) potranno parcheggiare e ricaricare gratuitamente la vettura.

Leasys Rent: la rete di ricarica si espande a Torino con 200 nuovi charging point

Le postazioni sono individuabili facilmente tramite l’app UMove. Per usufruirne basterà utilizzare la E-Mobility Card, in dotazione su tutta la flotta di veicoli elettrici e ibridi plug-in delle due società di noleggio. Entro i primi mesi del 2022, i nuovi punti di ricarica saranno disponibili anche a tutti cittadini, compresi clienti di altri operatori, che vorranno accedere alle zone di sosta e ai punti di ricarica.

Questa notizia si aggiunge a quella annunciata da poche ore circa l’acquisizione di Sadorent, una famosa società attiva nel settore del noleggio a breve e medio termine in Portogallo, da parte di FCA Bank (joint-venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole) attraverso Leasys Rent.

Quest’ultimo è un brand di Leasys specializzato in soluzioni di noleggio short e mid-term. La stipula dell’accordo ha previsto la cessione del 100% delle quote dell’azienda portoghese al brand della banca.

Nei suoi quasi 30 anni di attività, Sadorent si è affermata in Portogallo come una delle compagnie di noleggio auto più dinamiche e solide, con un fatturato in costante crescita e un parco auto che conta oltre 1000 vetture, di cui molte ibride ed elettriche.

Un presidio costruito grazie alla forte presenza sul territorio e alla qualità dei prodotti offerti, che gli ha permesso di ottenere il PME Excellence, titolo di merito rilasciato dal Ministero del Turismo portoghese e dall’agenzia governativa IAPMEI.

In seguito all’acquisizione, il CEO di FCA Bank e presidente di Leasys Giacomo Carelli ha affermato che questo accordo consolida ulteriormente il ruolo di leader della mobilità in Portogallo e in Europa. In un paese a forte vocazione turistica, con un trend di crescita costante, l’acquisizione di una società specializzata nel leisure come Sadorent dà ancora più valore.

Le due aziende potranno beneficiare dell’esperienza della compagnia sul territorio, che integrerà con la propria flotta green e servizi digitali che l’hanno resa uno dei principali player nel Vecchio Continente.