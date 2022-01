Incidenti per guida senza patente: allarme

In assenza di statistiche ufficiali, ci si affida alle terribili cronache. Di recente, un altro sinistro per per guida senza patente. Ossia mai conseguita, non dimenticata a casa. Un ragazzo ha ceduto il volante al passeggero, pensandolo patentato. Di qui, il dramma, con esiti mortali. Ma da dove nasce il guaio?

Dal 2016, l’articolo 116 del Codice della Strada è stato depenalizzato, ricorda Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale a Verona. Come riporta l’Asaps (Amici Polstrada), se le Forze dell’ordine trovano una persona priva di patente perché non l’ha mai conseguita, gli è stata revocata o sospesa, finisce con una sanzione che parte da 5.100 euro. Sono 3.570 con lo sconto previsto per i pagamenti entro 5 giorni. Più il fermo amministrativo dei veicolo per tre mesi. Prima, invece, era prevista la denuncia penale.

Una bella differenza. Purtroppo introdotta dal Governo Renzi per motivi ignoti.

Guida senza patente e incauto affidamento dell’auto

Attenti poi al tema dell’incauto affidamento. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 397. Lo dice il comma 14 dello stesso articolo. Sono 277,9 se pagata subito.

Insomma, pene leggere di un Codice della Strada vecchio. E reso peggiore negli anni in fatto di guida senza patente.

Infine, denuncia Altamura, non esiste un archivio nazionale delle sanzioni amministrative. La Polizia Locale non ha accesso allo Sdi, la banca dati delle forze dell’ordine dove sono inseriti i precedenti di polizia ma anche le sanzioni amministrative. E viceversa. Così nessuno potrà mai sapere se a un controllo si trova di fronte una persona che nel biennio è già stato fermato per guida senza patente. Perché la recidiva diventa reato penale, con l’arresto fino a un anno e la confisca del mezzo, dice.

La palla passa al legislatore. E qui si apre un capitolo delicato. Infatti, la più recente riforma del Codice non è stata soddisfacente, addirittura dimezzando le multe per i monopattinisti.