Citroen Berlingo: richiamate alcune unità del modello

Arrivano notizie importanti da Citroen. Nelle scorse ore infatti la casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis ha comunicato il richiamo di alcune unità di Citroen Berlingo. Il richiamo avviene per le stesse problematiche che hanno afflitto Peugeot Rifter e Partner costringendo la casa automobilistica del Leone a richiamare le sue auto nei giorni scorsi, come vi abbiamo scritto in precedenza.

Richiamate in Francia 32 unità di Citroen Berlingo per un problema al riscaldatore aggiuntivo

In pratica tutti questi veicoli sono dotati di un riscaldatore aggiuntivo, dispositivo che permette di programmare in anticipo il riscaldamento dell’abitacolo. Questa opzione è ovviamente molto gradita da chi vive in paesi del Nord Europa in cui gli inverni sono particolarmente rigidi.

Questo riscaldatore è alimentato dal carburante del veicolo ed è a questo livello che è stato rilevato un possibile problema, che potrebbe portare a una perdita di gasolio. A quanto pare solo le versioni BlueHDi sono interessate da questo richiamo.

Prodotte tra l’8 novembre 2017 e il 29 ottobre 2021, ci sono 32 Citroen Berlingo da controllare e, se necessario, modificare. A quanto pare tutti questi modelli si trovano in Francia. Al momento non sappiamo ancora se vi sono casi che riguardano l’Italia. Molto probabilmente lo scopriremo nei prossimi giorni. L’operazione in questione consiste, in parole povere, nella modifica del cablaggio di alimentazione del riscaldamento ausiliario e nell’aggiornamento del BSI, il cervello elettronico dell’auto.

Per il momento non si sa altro di questo richiamo di Citroen Berlingo. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori novità su questo richiamo che riguarda il famoso veicolo della casa automobilistica del gruppo Stellantis.

