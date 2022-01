Stellantis fà la spesa in Francia e acquista Stimcar

A quasi sei anni dall’acquisizione di Aramis Auto, il gruppo Stellantis sta accelerando il suo sviluppo sul mercato dell’usato con l’acquisizione di Stimcar, società specializzata nel ricondizionamento dei veicoli. Questa operazione viene effettuata tramite la sua controllata di distribuzione. Stimcar è un’azienda francese specializzata nel ricondizionamento di auto usate.

Stimcar è stata acquistata dal gruppo Stellantis

Questa acquisizione è stata guidata dalla controllata di distribuzione Stellantis & You, Sales and Services, che ha preso la maggioranza del capitale di Stimcar “pur garantendole piena autonomia nella sua gestione e sviluppo”. L’accordo prevede il mantenimento nelle loro funzioni dei due amministratori fondatori di Stimcar, Jean-François e Yann Brazeau, nonché di tutto il personale attualmente impiegato in azienda. Il secondo aveva contribuito alla creazione dello stabilimento Aramis Auto di Donzère nel 2004.

Stimcar sarà naturalmente portato a elaborare maggiori volumi dalle concessioni della controllata Stellantis & You, in Francia e in Europa, ma continuerà ad offrire i propri servizi ai clienti attuali e ad ampliare il proprio portafoglio con attori esterni.

L’azienda ha una ventina di clienti distributori in Francia. Stimcar accelererà notevolmente il suo sviluppo in Francia nei prossimi mesi con la creazione di nove centri aggiuntivi (Lione, Rouen, Trappes, Rennes, Montpellier, Lille, Marsiglia, Amilly). Situati vicino alle grandi città, organizzati in 3×8 (questo sarà presto il caso a Bordeaux), i centri Stimcar danno lavoro a una trentina di dipendenti.

I gestori suggeriscono un tempo di elaborazione per i veicoli usati di sei giorni in media tra il completamento della perizia del veicolo usato e la sua restituzione al cliente finale ( Lead time ), che scende a 3,5-4 giorni in media con la filiale di Stellantis di Nantes. Dal 2023 le strutture saranno dispiegate in Europa, probabilmente in Spagna, Portogallo e Germania. La controllata Stellantis &You punta a un volume di vendite a privati ​​di circa 100.000 veicoli usati nel 2022 nel suo ambito in Europa.

