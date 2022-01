Accordo Amazon Stellantis: le azioni di Rivian continuano a calare

Crollo delle azioni per Rivian in Borsa da quando si è saputo dell’accordo tra Amazon e Stellantis che nei prossimi anni lavoreranno insieme alle auto del futuro. Il titolo Rivian è ora in ribasso del 15,6 per cento per la settimana, dopo essere sceso dell′11 per cento durante la sessione di negoziazione di mercoledì e vale circa il 51,3 per cento in meno rispetto al massimo del 16 novembre.

Crollano le azioni di Rivian dopo l’accordo tra Stellantis e Amazon

Stellantis ha anche annunciato che Amazon sarebbe stato il primo cliente commerciale del suo veicolo elettrico a batteria Ram ProMaster. Rivian ha debuttato al Nasdaq solo due mesi fa. Aveva nominato Amazon il suo provider cloud preferito ed è stato contrattato per produrre 100.000 veicoli per l’azienda entro il 2030.

Probabilmente per frenare il crollo delle azioni di Rivian, nelle scorse ore un portavoce di Amazon è intervenuto affermando che nonostante l’accordo con Stellantis non cambia di una virgola il sostegno che l’azienda di Jeff Bezos fornirà a Rivian. Si tratta infatti di una partnership complementare a quella che la società ha con il produttore di auto elettriche. La stessa casa automobilistica ha detto di non essere preoccupata da questo accordo.

A proposito dell’accordo tra Amazon e Stellantis, un portavoce di Rivian ha dichiarato: “Questa è una buona notizia per l’industria, per Rivian e per Amazon”. La partnership arriva appena due mesi dopo l’IPO di Rivian, che ha fatto salire alle stelle le azioni e la valutazione della società. Vedremo dunque in proposito quali altre novità arriveranno nel corso delle prossime settimane.

